２７日放送のＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）では、クマによる人身被害が深刻な状況になっている秋田県の鈴木健太知事が２６日に更新した自身のＳＮＳで自衛隊派遣の検討を要望することを明らかにしたことを報じた。

クマ被害による死者が過去最多の１０人となったことについて、コメンテーターで出演の落語家・立川志らくは「まもなく冬眠時期にはなるんだろうけれども、今年で終わるってことじゃない。来年も再来年もどんどん山の中の食料も減ってくれば…。今年は１０人、来年も１０人ってことになる可能性も十分あるわけで」と危惧。

「本当に対策をしていかないと。頭を狙われるから隠しなさいってよく言うんだけど、実際、あんなものが現れたら隠してる余裕もない」と続けると「ヘルメットをかぶるとかね。子供たちに自転車乗る時にヘルメットをかぶりましょうじゃないけど、お年寄りもｋぶるとか、どんどんそういうようなことを推奨していかないと大変ですよ」と続けた。

さらにクマの駆除についても「駆除することに反対する人も出てくるだろうけど、その町に住んでる人にとっては自分の命がかかってるから、これはもう、しようがないですよね」と話した。