【くら寿司】食べ応え抜群の「メガ中とろ」（税込110円）が4日間限定で販売　世界各国の代表料理を再現した特別メニューも

回転寿司チェーン「くら寿司」は、大阪･関西万博店の来店者30万人突破を記念して、2025年10月31日（金）より、「メガ中とろ(一貫)」（税込110円）を4日間限定で販売する。また、同日より、大阪･関西万博店で人気を博した世界各国（約70か国）の代表的な料理を再現した特別メニュー2商品も期間･数量限定で販売する。

食べ応え抜群の「メガ中とろ(一貫)」は、マグロの中トロ部分から、特に脂乗りの良い部分を厳選し、熟成させ、旨みを最大限に引き出した一皿。上質な脂の旨みと、とろけるような食感のバランスが楽しめるという。

世界各国の代表料理を再現した特別メニューは、「ケバブ」と「ハモンセラーノ」の2商品。トルコ共和国の「ケバブ」は、数種類のスパイスが特徴で、さっぱりとしたオニオンマリネがアクセントになった一品。スペイン王国の「ハモンセラーノ」は、スペイン産の生ハムをオリーブオイルのみでシンプルに仕上げ、生ハム本来のおいしさが楽しめるいう。

◆メガ中とろ(一貫) 税込110円

【トルコ共和国の料理】

◆ケバブ 240円

【スペイン王国の料理】

◆ハモンセラーノ 240円

