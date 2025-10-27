【くら寿司】食べ応え抜群の「メガ中とろ」（税込110円）が4日間限定で販売 世界各国の代表料理を再現した特別メニューも
回転寿司チェーン「くら寿司」は、大阪･関西万博店の来店者30万人突破を記念して、2025年10月31日（金）より、「メガ中とろ(一貫)」（税込110円）を4日間限定で販売する。また、同日より、大阪･関西万博店で人気を博した世界各国（約70か国）の代表的な料理を再現した特別メニュー2商品も期間･数量限定で販売する。
【販売期間】
・メガ中とろ(一貫)：2025年10月31日(金)〜11月3日(月)
・特別メニュー2商品：2025年10月31日(金)〜11月27日(木)
食べ応え抜群の「メガ中とろ(一貫)」は、マグロの中トロ部分から、特に脂乗りの良い部分を厳選し、熟成させ、旨みを最大限に引き出した一皿。上質な脂の旨みと、とろけるような食感のバランスが楽しめるという。
世界各国の代表料理を再現した特別メニューは、「ケバブ」と「ハモンセラーノ」の2商品。トルコ共和国の「ケバブ」は、数種類のスパイスが特徴で、さっぱりとしたオニオンマリネがアクセントになった一品。スペイン王国の「ハモンセラーノ」は、スペイン産の生ハムをオリーブオイルのみでシンプルに仕上げ、生ハム本来のおいしさが楽しめるいう。〈食べ応え抜群の中トロが税込110円で味わえる〉
◆メガ中とろ(一貫) 税込110円
販売期間:2025年10月31日(金)〜11月3日(月)
※予定数量に達し次第、販売終了
「メガ中とろ(一貫)」〈世界のグルメがくら寿司で楽しめる〉
【トルコ共和国の料理】
◆ケバブ 240円
販売期間:2025年10月31日(金)〜11月27日(木)
※お持ち帰り不可
トルコ共和国の料理「ケバブ」
【スペイン王国の料理】
◆ハモンセラーノ 240円
販売期間:2025年10月31日(金)〜11月27日(木)
※お持ち帰り不可
スペイン王国の料理「ハモンセラーノ」
※店舗により価格は異なる
※予定数量に達し次第、販売終了