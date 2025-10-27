TOMORROW X TOGETHER、日本人気が止まらない！日本AL『Starkissed』がオリコン5日連続1位を記録

TOMORROW X TOGETHER（TXT）が、日本のオリコンランキングで5日連続1位をキープした。

【写真】TXT、“日本の大物アーティスト”と共演SHOT

TOMORROW X TOGETHERの日本3rdフルアルバム『Starkissed』は、10月25日付オリコン「デイリーアルバムランキング」で1位を獲得。発売初日に26万6415枚を売り上げ、ランキングのトップに立って以来、5日連続（10月21〜25日付）で首位を守った。

タイトル曲『Can’t Stop』も、オリコン「デイリーデジタルシングルランキング」（10月20日付）で1位を記録している。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）TOMORROW X TOGETHER

新アルバムの人気は、日本の大手音楽配信サイトでも確認できる。『Starkissed』はLINE MUSIC「デイリーアルバムランキング」で7日連続（10月20〜26日付）1位を獲得。タイトル曲は10月23日付の「デイリーソングランキング」で4位に入り、24〜25日付には3位へ上昇し、上位圏に定着した。

タイトル曲のミュージックビデオは、スポーツをモチーフに爽やかなエネルギーを表現し、ファンから大きな反響を呼んでいる。同映像は、21日19時ごろにユーチューブで再生回数1000万回を突破したのに続き、24日0時40分ごろには2000万回を超えた。

一方、TOMORROW X TOGETHERは新アルバムの発売を記念して開催されたショーケースで、4度目のワールドツアー「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 」の日本5大ドームツアー開催を発表し、話題を集めた。

当初は11〜12月に3都市6公演が予定されていたが、ファンの熱い反応を受け、来年1〜2月に東京と大阪での追加公演が決定。コンサートは11月15日・16日のさいたま公演を皮切りに、12月6日・7日の愛知、12月27日・28日の福岡、2026年1月21日・22日の東京、2月7日・8日の大阪まで、全5都市10公演にわたって開催される予定だ。

“ステージテラー（ステージとストーリーテラーを掛け合わせた造語）”という異名にふさわしい、見どころ満載の公演になると期待されている。