SHIHO、14歳長女＆格闘家夫との家族写真公開「3ショット貴重」「すっかりレディに」の声
【モデルプレス＝2025/10/27】モデルのSHIHOが10月26日、自身のInstagramを更新。長女の紗蘭（サラン）と夫で格闘家の秋山成勲との家族ショットを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】49歳モデル「すっかりレディに」14歳長女＆格闘家夫との貴重3ショット
SHIHOは「あっという間に14歳のお誕生日」と綴り、パーティーをした様子を写真や動画で報告。紗蘭がろうそくを消す姿や秋山との3人の姿を公開し、仲の良さが際立つ家族ショットとなっている。
この投稿に「3ショット貴重」「サランちゃんがすっかりレディになってる」「可愛いから成長して美人に」「あんなに小さかったのに」「家族ショット素敵」「ママパパも14歳おめでとう」などと反響が集まっている。
SHIHOと秋山は2009年に結婚し、2011年に第1子となるサランちゃんが誕生。サランちゃんは韓国でもチュ・サランとして活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】49歳モデル「すっかりレディに」14歳長女＆格闘家夫との貴重3ショット
◆SHIHO、娘の14歳誕生日パーティーを開催
SHIHOは「あっという間に14歳のお誕生日」と綴り、パーティーをした様子を写真や動画で報告。紗蘭がろうそくを消す姿や秋山との3人の姿を公開し、仲の良さが際立つ家族ショットとなっている。
◆SHIHOの投稿に反響
この投稿に「3ショット貴重」「サランちゃんがすっかりレディになってる」「可愛いから成長して美人に」「あんなに小さかったのに」「家族ショット素敵」「ママパパも14歳おめでとう」などと反響が集まっている。
SHIHOと秋山は2009年に結婚し、2011年に第1子となるサランちゃんが誕生。サランちゃんは韓国でもチュ・サランとして活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】