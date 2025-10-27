SHIHO （C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/27】モデルのSHIHOが10月26日、自身のInstagramを更新。長女の紗蘭（サラン）と夫で格闘家の秋山成勲との家族ショットを披露し、話題を呼んでいる。

◆SHIHO、娘の14歳誕生日パーティーを開催


SHIHOは「あっという間に14歳のお誕生日」と綴り、パーティーをした様子を写真や動画で報告。紗蘭がろうそくを消す姿や秋山との3人の姿を公開し、仲の良さが際立つ家族ショットとなっている。

◆SHIHOの投稿に反響


この投稿に「3ショット貴重」「サランちゃんがすっかりレディになってる」「可愛いから成長して美人に」「あんなに小さかったのに」「家族ショット素敵」「ママパパも14歳おめでとう」などと反響が集まっている。

SHIHOと秋山は2009年に結婚し、2011年に第1子となるサランちゃんが誕生。サランちゃんは韓国でもチュ・サランとして活動している。（modelpress編集部）

