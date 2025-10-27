ファン・シネの実の娘だったの!? ドラマ『キム部長の物語』に出演中の女優に注目
女優ファン・シネが娘のドラマ出演に向けて、愛情あふれるエールを送った。
ファン・シネは10月27日、自身のSNSを通じて「とても愛らしい」というコメントとともに数枚の写真を掲載した。
公開された写真には、ドラマ『ソウルの家から大企業に通うキム部長の物語』のワンシーンが収められている。
写真のなかのファン・シネの娘、イ・ジニは長いストレートヘアに清楚な表情を見せ、視線を引きつけた。彼女は劇中、海外留学経験がありスタートアップ企業を率いる核心メンバー、ハンナ役を演じる。
特にイ・ジニの自然な演技と清楚なビジュアルに、ファン・シネは「愛らしい」という言葉で娘への誇らしい気持ちを表現した。
イ・ジニはモデルとしてデビューした後、女優としても活発に活動している。これまでドラマ『ミステリー新入生』『直立歩行の歴史』『メンタルコーチ チェガル・ギル』、映画『君の彼女』（いずれも原題）、アメリカのテレビシリーズ『トレッドストーン』などに出演した。
なお、Netflixでも配信中の『ソウルの家から大企業に通うキム部長の物語』は、自分に価値があると信じてきたあらゆるものを一瞬で失った中年男性が、長い旅路の末に大企業の部長ではない本当の自分自身を見つけていく物語を描く。俳優リュ・スンリョン、ミョン・セビン、チャ・ガンユンらが出演する。
（記事提供＝OSEN）