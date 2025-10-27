井ノ原快彦、V6解散時に交わした“言葉”とは？Xトレンド入りの反響「涙出た」「最高のグループ」
【モデルプレス＝2025/10/27】20th Centuryの井ノ原快彦が2025年10月26日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」（毎週日曜22時〜）に出演。2021年に解散したV6について振り返る場面があった。
【写真】V6、解散公演 全員で手繋ぐ姿
MCの山崎育三郎から「10代からずっと一緒にやってきた仕事仲間であり…今はどんな感覚ですか？」とV6のメンバーについて聞かれた井ノ原は「家族みたいなもん」と回答。そして、「関係ないとか（関係が）切れるとかないでしょ、たぶん」と関係性を口にし、「解散するときは『健康にだけは気をつけよう』『人間ドッグ行きましょう』と。『幸せであればいいから』とみんなで言い合えたのがよかったなと思いますよ」と解散時に交わした言葉について明かしていた。
この放送を受け、X（旧Twitter）では、「V6の絆素敵すぎる」「涙出た」「本当の家族みたい」「最高のグループ」「いい話が聞けて嬉しい」などの声が。また、「井ノ原くん」「イノッチ」など井ノ原に関連するワードがトレンド入りするなど、反響が集まっている。V6は、1995年に結成され2021年に解散。井ノ原、坂本昌行、長野博の3人からなる20th Centuryは現在も活動を続けている。（modelpress編集部）
