休日出勤も、平日休みなしも「ウソ」→職場の後輩が妻に暴露した、夫の怪しすぎる行動【ママリ】

主人公・佳奈は、職場で出会った夫・邦夫と結婚し、専業主婦に。しかし、幸せな時間は長く続きませんでした…。急に、残業と休日出勤が増え、夫婦で過ごす時間が減ります。さらに、夫は石けんの香りをまとって帰宅。疑惑を覚えた佳奈は、職場の先輩・香に相談。すると香は、「強力な助っ人」を連れてきたのです。それは、今現在、夫と一緒に働いている後輩・伊藤でした…。著者・はたけ(@hatake_0123_)さんが描く不倫漫画『公務員の夫と修羅場になった話』をダイジェスト版でごらんください。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

次々と明かされる事実に妻は…

夫婦の時間が減り、違和感を抱いていた佳奈。ですが、夫を問い詰めても「仕事が忙しいから」の一点張り。さらに、夫は几帳面な性格なため、不倫の証拠をつかむことができません。そこで、以前の職場の先輩・香に相談。



すると香は、今、夫と一緒に働いている後輩・伊藤を連れてきてくれたのです。事情を説明すると、快く協力に応じてくれます。そして、伊藤の口から次々と明かされる事実。これだけでも大ダメージなのに、さらに衝撃的なことを聞かされます…。

夫の不倫相手は、もしかして…

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

他の職員は、自転車や公共交通機関を使用しているのに、夫だけは庁用車を使っているようです。さらに毎回、新人の後輩も車に乗せているといいます…。まさか、勤務中にも疑わしい行為をしているなんて。



一通りの話を聞き終えた佳奈。香から「どうする？」と聞かれますが、すぐには答えがでません。

強力な助っ人を得て、妻は次の行動へ

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

今までは、夫に対して疑惑を抱いていたものの、決定的な証拠をつかむことができず、もどかしさを感じていました。ですが、夫と同じ職場で働く2人から話を聞き、不倫は限りなく黒であることを確信します。



もしも、パートナーの不倫に気づいたら、あなたならどうしますか？証拠をつかむのが難しい場合は、他の信頼できる人に相談するのも、ひとつの手段ですね。



このあと本作では、佳奈はコツコツと不倫の証拠を集め、夫が言い逃れできないよう、徹底的に準備します。そして、離婚を宣言。結局夫は、勤務中の不倫が会社にバレ、停職と左遷に追い込まれます。自分の幸せのために闘い、見事に立ち直った佳奈の姿に、勇気をもらえる作品です。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）