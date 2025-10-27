休日出勤も、平日休みなしも「ウソ」→職場の後輩が妻に暴露した、夫の怪しすぎる行動【ママリ】
©hatake_0123_
次々と明かされる事実に妻は…
夫婦の時間が減り、違和感を抱いていた佳奈。ですが、夫を問い詰めても「仕事が忙しいから」の一点張り。さらに、夫は几帳面な性格なため、不倫の証拠をつかむことができません。そこで、以前の職場の先輩・香に相談。
すると香は、今、夫と一緒に働いている後輩・伊藤を連れてきてくれたのです。事情を説明すると、快く協力に応じてくれます。そして、伊藤の口から次々と明かされる事実。これだけでも大ダメージなのに、さらに衝撃的なことを聞かされます…。
夫の不倫相手は、もしかして…
©hatake_0123_
他の職員は、自転車や公共交通機関を使用しているのに、夫だけは庁用車を使っているようです。さらに毎回、新人の後輩も車に乗せているといいます…。まさか、勤務中にも疑わしい行為をしているなんて。
一通りの話を聞き終えた佳奈。香から「どうする？」と聞かれますが、すぐには答えがでません。
強力な助っ人を得て、妻は次の行動へ
©hatake_0123_
今までは、夫に対して疑惑を抱いていたものの、決定的な証拠をつかむことができず、もどかしさを感じていました。ですが、夫と同じ職場で働く2人から話を聞き、不倫は限りなく黒であることを確信します。
もしも、パートナーの不倫に気づいたら、あなたならどうしますか？証拠をつかむのが難しい場合は、他の信頼できる人に相談するのも、ひとつの手段ですね。
このあと本作では、佳奈はコツコツと不倫の証拠を集め、夫が言い逃れできないよう、徹底的に準備します。そして、離婚を宣言。結局夫は、勤務中の不倫が会社にバレ、停職と左遷に追い込まれます。自分の幸せのために闘い、見事に立ち直った佳奈の姿に、勇気をもらえる作品です。
記事作成: ももこ
（配信元: ママリ）