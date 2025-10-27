山形県鶴岡市内の住宅敷地内に26日午後、クマ1頭が侵入しました。クマは1時間ほど敷地に居座った後、突然、現場にいた警察官らに向かってきたため、猟友会が発砲し、駆除しました。



26日午後1時前、鶴岡市清水新田の住宅敷地内に体長およそ60センチの子グマ1頭が入っていくのを近くを車で通りかかった男性が目撃し、警察に通報しました。

クマが敷地に侵入した住宅の住民によりますと、庭にイチョウの木を植えていてクマは地面に落ちたギンナンを食べていたということです。

クマは1時間ほど敷地内に居座った後、突然、警戒に当たっていた現場の警察官や地元猟友会のメンバーに向かってきたことから、警察官職務執行法に基づいて猟友会のメンバーが猟銃を発砲し、駆除しました。





人的、物的被害はありませんでした。子グマは親グマと一緒に行動する習性があるため鶴岡市では付近を捜索しましたが、親グマの姿は確認されなかったということです。現場周辺にはカキなどの木を植えている住宅も多いことから市は早めの収穫や不要な果実の処分などを呼びかけています。また、米沢市古志田町では10月24日未明、神社の建物が壊されました。付近の道路では体長およそ1メートルのクマ1頭が目撃されていて、クマによる被害とみられています。建物内にはハチの巣があり、ハチの巣を狙って壊したとみられています。