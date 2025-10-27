万博で累計22万食超のグルメ「ワンハンドBENTO」11・3再販売決定 MBSラジオ秋まつり登場、さらなる出店先も募集
大阪・関西万博で販売され、人気だったほっかほっか亭総本部の「ワンハンドBENTO」が、『MBSラジオ秋まつり2025』で販売されることになった。
【画像】万博グルメ「ワンハンドBENTO」MBSラジオ秋まつり登場ビジュアル
「ワンハンドBENTO」は、万博の大阪ヘルスケアパビリオンに出展・販売された、ミライのお弁当。海苔弁などがワンハンドで手軽に楽しめる新しい弁当スタイルを提案し、会期中シリーズ累計22万食を突破した。
また同社は、新たにスポーツチームやイベント、観光地など、さまざまな場面での展開を想定し、この万博レガシーを一緒に継承する企業・団体・自治体の募集を開始。
「片手で簡単に食べることが出来て、ゴミも少ない『ワンハンドBENTO』は、スポーツ観戦や音楽フェス、屋外イベントなどのシーンでも活躍が可能です。お弁当販売を通じてイベントをさらに盛り上げたい、地域のにぎわいづくりに貢献したいとお考えの主催者さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください」と呼びかけている。
■『MBSラジオ秋まつり2025』販売メニュー
ワンハンドBENTO 海苔弁
ワンハンドBENTO ポークたまご
ワンハンドBENTO チキン南蛮
唐揚・ハッシュポテトセット
ブリート各種
日時：2025年11月3日（月・祝）開場9:30／開演10:00／終演16:00／閉場16:30（予定）
会場：長居公園 自由広場
入場無料
