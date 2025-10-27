¾®À¾¿¿ÆàÈþ¡¢47ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¶á±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÈþ¤·¤¤!!!¡¡Åù¿È¤¬¤¹¤´¤¤!!!¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡¡Æ´¤ì¤ë¤Ê¡Á¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®À¾¿¿ÆàÈþ¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤Þ¤¿¤Ò¤È¤Ä¡¢Ìµ»ö¤ËÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È47ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÅù¿È¤¬¤¹¤´¤¤!¡×47ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¾®À¾¿¿ÆàÈþ¤Î¶á±Æ
¡¡¾®À¾¤Ï¡Ö30Âå¤Îº¢¤ÏÇòÈ±¤ä¥·¥ß¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢40ÂåºÇ½é¤Îº¢¤Ï¡¢·ò¹¯¤äÈþÍÆ¤Î¤³¤È¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÄü¤á¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡£¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÇòÈ±¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥·¥ß¤â¤è¤¯¸«¤ì¤Ð¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¡ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤é¤Î¥±¥¢¤òÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤Ê½¬´·¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¿´¶¤òÅÇÏª¡£
¡¡Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë´¶¤¸¤ëÇº¤ß¤ÎÊÑ²½¤ò¸ì¤ê¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÍÜËª¾ì¤ØË¬¤ì¤¿ºÝ¤ÎÍÜËªËÉ¸îÉþ»Ñ¤ä¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤Éº¤¦¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Î¶á±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ËÈ©¹Ó¤ì¤ä¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢ÉÔÄ´¤ËÇº¤ß¡¢¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢º£¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡ØÂçÀÚ¤Ê·Ð¸³¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤ÄÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¡¢47ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡ÊÁá¤¤¡Ëº£Æü¤¬¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖ¼ã¤¤Æü¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄ¹¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¿ÍÀ¸¤ò¡¢²¿¤âÄü¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤âËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄ¹Ê¸¤Çº£¸å¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¤!!!Åù¿È¤¬¤¹¤´¤¤!!!¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡¡ÎÉ¤½Å¤ÍÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÅ¨¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡¡Æ´¤ì¤ë¤Ê¡Á¡×¤Ê¤É¤È½ËÊ¡¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
