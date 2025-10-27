日本野球機構(NPB)は27日、11月に行われる「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025日本vs韓国」を戦う侍ジャパントップチームにロッテ・西川史礁選手を追加招集することを発表しました。

2日間にわたって行われる、この韓国代表との試合。これは井端弘和監督からも「WBCに向けた国内での最終選考」との位置づけだと明かされています。西川選手は大学時代にも欧州代表との強化試合で侍ジャパンに選出。ロッテに入団すると今季はルーキーながら108試合に出場し、117安打、3本塁打、37打点で打率.281と見事な成績を残し、再び侍ジャパンへの選出となりました。

強化試合は東京ドームにて11月15日(土)、16日(日)の日程で開催。 これを前に11月6日〜12日の日程では宮崎にて強化合宿も行われ、NPB球団との練習試合なども予定されています。

今回の侍ジャパントップチームには同じくロッテの種市篤暉投手も選出。さらに巨人・岡本和真選手、日本ハム・伊藤大海投手、同じくルーキーの中日・金丸夢斗投手らが選出されています。