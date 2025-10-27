【パックンチョ×ズートピア２】期間限定のかわいいデザイン全34種が登場♡

森永製菓の人気お菓子「パックンチョ」から、ディズニー最新作『ズートピア2』期間限定デザインが10月下旬より登場♡丸い一口サイズのビスケットにチョコクリームを詰め、表面にはキャラクターをプリント。全34種類の絵柄で、好きなキャラクターを探す楽しみも。パックンチョならではの可愛い見た目と味わいで、家族や友達と笑顔あふれるおやつタイムを楽しめます♪

チョコ＆イチゴのパックンチョ



パックンチョ ＜チョコ＞

パックンチョ ＜イチゴ＞

「パックンチョ＜チョコ＞」「パックンチョ＜イチゴ＞」はそれぞれ全4種♡

丸いビスケットにたっぷりチョコクリームやイチゴクリームを詰め込み、食べやすい一口サイズ。

コレクションカード

裏面には前作映画のワンシーンを切り取ったコレクションカード付きで、味と見た目の両方で楽しめます。お子様はもちろん、ディズニー好きの大人にもおすすめです♪

【ココナッツサブレ×ビアードパパ】夢のコラボ再登場♡幸せ広がるシュークリーム味

テトラ型のリトルパックンチョ



「リトルパックンチョ」はテトラ型のユニークなデザイン♡全6種で、持ち運びやシェアにも便利。チョコクリームやイチゴクリーム入りで、見た目も可愛く、食べる前からワクワク。

期間限定『ズートピア2』のキャラクター絵柄は全34種類なので、コレクション感覚で集める楽しみもあります♪

期間限定♡ズートピア2パックンチョで笑顔に



今年の秋は、森永「パックンチョ」でズートピア2のキャラクターと一緒におやつタイムを楽しみましょう♡10月下旬より順次発売され、チョコ・イチゴ味やリトルパックンチョも展開。

全34種類の期間限定デザインで、家族や友達とシェアしたり、お気に入りのキャラクターを探して笑顔あふれる時間を過ごせます♪ぜひチェックしてみてください。