結婚という人生のターニングポイントを前にしたとき「本当にこの人を選んでいいのかな…」と一度は思い留まる方もいるのではないでしょうか。東京・銀座で「クラブ由美」のオーナーママを40年以上務める伊藤由美さんは、多くの人の素顔や出会い、別れを間近で見てきました。今回は、そんな伊藤さんの経験に基づいた著書『選んではいけない男、選んではいけない女 - 銀座のママの実践的「恋愛・結婚論」』から一部を抜粋し、パートナー選びのヒントをご紹介します。

伊藤由美『選んではいけない男、選んではいけない女 - 銀座のママの実践的「恋愛・結婚論」』

周囲の声にも「聞く耳」を――「みんなが反対」には理由がある

仕事で知り合った、あるバツイチ女性の話です。彼女が前のご主人との結婚を決めたとき、昔からご主人を知る人たちは、男性も女性も口をそろえて、

「あいつ、昔から女性関係がだらしないヤツだけど、本当に大丈夫？」

「悪いことは言わない。苦労するから考え直したほうがいいよ」

「何人も泣かされてる女の子を知ってる。やめたほうがいいよ」

と心配し、反対したのだそうです。

でも彼女の知っているご主人は、女性の影など見えない真面目な人で、当時は彼女も彼にぞっこん。なので、そのときは「おもしろ半分でイジられているのだろう」「やっかみ半分で言ってるだけ」と思っていたのだとか。それどころか「嫌なことを言う人たち。それでも友だちなの」と憤慨していたのだとか。

いざ結婚したら…

ところが、いざ結婚したら半年もしないうちにご主人の浮気が発覚。

しかもその浮気相手とは、なんと彼女との結婚前からの関係だったそうです。

彼女にすればまさに青天の霹靂。その後、壮絶な修羅場となったであろうことは想像に難くありません。結局、離婚したといいます。

また、役者志望で定職に就かない男性との結婚に両親が猛反対。それでも反対を押し切って、勘当覚悟で結婚したら、彼が実は、方々で多額の借金をしていること、彼女の収入目当ての結婚だったことが発覚――。こんな女性もいます。

反対される理由はさまざま

「この人と結婚する！」という決断を、友人や両親など周囲の人たちから「え、その人で大丈夫？」と心配され、「やめたほうがいいよ」と反対される。そうしたケースは珍しくありません。

・相手の経済状況（職業や収入、借金など）。

・相手との年齢差（相手の健康問題や介護の心配、女性の場合は出産のリスクも）。

・相手の離婚歴や連れ子（離婚原因への懸念、連れ子との関係など）。



など、反対される理由はさまざまでしょう。

でも、恋に夢中になっていると周囲の忠告も耳に入らないもの。「やめろ」と反対されるほど燃え上がってしまうこともあります。

もちろん、誰に何を言われようが本人が納得しているなら、思いを貫けばいい。周囲が「苦労する」と思っても、本人はそれで幸せなのですから。

逆に言えば、周囲の誰もが「いい人」「幸せになれる」と太鼓判を押す人と、祝福されて結婚しても、離婚する人だって大勢います。

「真摯に耳を傾ける」姿勢も必要

とはいえ、です。

冒頭に挙げたエピソードのように、「ほら、やっぱり」「案の定――」という結末を迎える。「あのとき、周囲の意見や忠告に少しでも耳を傾けていたら――」と後悔する。こうしたことも決して少なくないんですね。

周囲の人たちも「本人がよければそれがいちばん」とわかっているはず。それに嬉しそうな本人を前に「やめなよ」とはなかなか言いにくいものです。

それでもなお、娘に苦労をかけさせたくない両親や友だちの幸せを願う友人が、あえて「やめておいたほうがいい」と反対するのには、やはり「それなりの理由」があるということ。

もちろん、最終的に結婚を決めるのは本人なのですが、周囲の声にただ反発するのではなく「真摯に耳を傾ける」という姿勢も必要だと思うのです。

当事者である自分は、今、舞い上がって周りが見えなくなっている――。そのことを自覚して、一旦、冷静になる。

周囲からの反対や忠告を「客観的な意見」として受け止めた上で「この人でいいのか」を今一度、自問してみる。

その上での決断ならば、それはもうその人の人生です。

※本稿は、『選んではいけない男、選んではいけない女 - 銀座のママの実践的「恋愛・結婚論」』（ワニブックス）の一部を再編集したものです。