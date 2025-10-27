手足のしびれ、冷えや痛み、気分の落ち込み……更年期に入った女性は、心身の不調を感じることが多くなります。総合内科専門医の梶尚志先生は、「更年期の症状は、単に年齢によるホルモンの変化だけでなく、個々の体質や生活習慣によって大きく異なります」と語ります。そこで今回は、梶先生の著書『更年期の不調の原因は栄養不足が9割』から抜粋し、ホルモン治療に依存しない更年期対策をご紹介します。

【書影】女性がより前向きに人生を歩んでいくための手助けとなる一冊。梶尚志『更年期の不調の原因は栄養不足が9割』

タンパク質──更年期の体を支える土台をつくる

更年期の不調をやわらげるうえで、最初に整えたいのが体の土台。

その土台をつくる栄養素が、タンパク質です。

タンパク質というと筋肉の材料というイメージがあるかもしれませんが、それだけではありません。

ホルモンや酵素、免疫細胞、神経の伝達物質など、体のあらゆるしくみに関わる欠かせない材料です。脳、皮膚、髪、コラーゲンなど、体を構成するさまざまな組織も、タンパク質を材料にしています。

タンパク質が不足すると……

また、タンパク質は、消化酵素やホルモンの材料にもなり、体を動かす、整える、回復させるというすべてのプロセスに関わっている、細胞の再生に必要な土台でもあります。

私たちの体は、食べたものを材料にしてホルモンや神経伝達物質、酵素などをつくり、自律神経や内臓の働きを支えています。ですから、不足すると、自律神経や気分に影響が出やすいのです。

女性ホルモン自体はコレステロールからつくられますが、その合成過程や働きを助けるために、タンパク質は欠かせません。

タンパク質が足りないと、ホルモンがうまくつくられず、自律神経も乱れやすくなり、その結果、だるさやイライラ、気分の落ち込み、眠れないといった不調が強く出てしまうのです。特に更年期になると、よりホルモンのバランスがくずれやすくなります。

さらに、セロトニンやドーパミン、オキシトシンなどの幸せホルモンもタンパク質からつくられていますので、タンパク質が足りないと、気持ちが沈みやすくなったり、不安を感じやすくなったりすることがあります。

栄養を運んで、エネルギーを生み出す体内の働き者

タンパク質は、ビタミンやミネラル、薬などを体のすみずみに届ける役割も担っています。そのため、タンパク質が足りないと、他の栄養素をしっかりとっていても、体の中できちんと働かせることができません。

また、体内でミトコンドリアがエネルギーをつくる材料にもなっており、タンパク質が不足すると、エネルギーが十分につくれず、疲れやすさやだるさにつながります。



（写真提供：Photo AC）

タンパク質のとりかたは「１食２品」

では、そんな大事なタンパク質は、どうやってとればよいのでしょうか。

基本は肉・魚・卵・大豆製品などの食材から２品を目安にして、２品のうち１品は肉や魚などの動物性タンパク質を意識してとれると理想的です。

とくに大豆製品に含まれる「大豆イソフラボン」は、女性ホルモンに似た働きをするといわれていますので、更年期の女性にはとくにおすすめの食材です。

女性のほうがタンパク質不足の傾向が強い

タンパク質は男女ともに不足しがちですが、とくに女性にその傾向が強く見られます。日々の食事を見ても、肉や魚をしっかりとる機会が少なく、足りていない方が多いのが現実です。

仕事や家事、子育てに追われる毎日のなかで、「とりあえず何か食べればいい」と、菓子パンや冷凍食品など手軽な食事で済ませてしまうことも多く、調理に手間のかかるタンパク質は後回しになりがちです。

「お肉は太りそう」「脂が気になる」といった理由で、無理なダイエットや極端な食事制限をしている方も少なくありません。

こうした積み重ねが、更年期の不調を悪化させる原因のひとつになっています。

タンパク質は、更年期の体と心を支えるうえで、まず見直したい基本の栄養素です。

※本稿は、『更年期の不調の原因は栄養不足が9割』（あさ出版）の一部を再編集したものです。