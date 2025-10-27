「本当は疲れているのに＜いつのまにか、休みたくても休めなくなってしまう＞人がいる」そう警告するのは、産業医として活躍する精神科医の尾林誉史先生です。尾林先生は、サラリーマン時代に自身や周囲のメンタル不調に遭遇。そこで見た産業医の現状を憂い、産業医になるために会社を退職、医学部へ進学し精神科医となりました。そんな尾林先生が休めなくなってしまった人へ、やさしく「休み方」を教える著書『精神科医が教える休みベタさんの休み方』より、一部を抜粋して紹介します。今回は「休めなくなってしまう人」について。

【書影】『精神科医が教える 休みベタさんの休み方』（著：尾林誉史／すばる舎)

* * * * * * *

しんどくても助けてもらえない

産業医として各社の社員と話していて、たくさんの方が、しんどさをわかってもらえないつらさを抱えているのを感じます。

助けてもらえないし、むしろもっと働いてもらわないと困るという空気の職場が増えているのです。

B子さんもそうでした。

課内全員に余裕がなく、他の人はさらにハードに働いていたようで、もっとやってほしいという圧を常に感じていました。キャパを超えて苦しいと漏らすと「そういう態度だと仕事を振りにくくなる」と言われたそうです。

つらかったのは、いくらやっても仕事が終わらなくて締め切りに追われ、誰にもその助けを求められなかったことだといいます。

希望の持てない日々が続いた末に、彼女は微熱や腹痛を起こすようになってしまいました。

しんどくても、誰もわかってくれない。頑張りを誰も認めてくれない。

もし、「大変だよね」と言い合える同僚や上司がひとりでもいたら、そんなことにならないで済んだかもしれません。

それまでの頑張りが評価されない

職場の人員不足のために、いろいろな方が苦しんでいます。

手術後、体調が万全ではなかったのに、慌ただしく仕事に復帰したD子さん（30代前半）もそのひとりでした。

人員不足で入院中の仕事は誰も変わってくれずに溜まったままでしたが、退院したから治ったのだろうと思われる中、体調が悪いと言い出せなかったそうです。

そのうち仕事がどんどん溜まって、にっちもさっちもいかなくなり、昼休みもご飯を食べながらパソコンに向かう日々。

ヘルプの人がチームに入ると聞いて、思わず「やった！」と喜んだら、上司から「お前が仕事の遅れを隠しているのは知っているが、ヘルプはお前のためではない」と言われてしまいました。

D子さんは自分の力が足りないのだと思って情けなく、涙が止まらなかったといいます。もちろん、D子さんが悪いわけでも、力が足りないわけでもありません。

どんな職場でも、上司が「大変だったね」「大丈夫?」と声をかけてくれたら、それだけで相当ラクになるものです。

僕は何千人もとお話ししてきましたが、ちゃんと評価されていると感じている方は、ほとんどいません。

僕が話を聞いて、「それは頑張りましたね、すごいことですよ」と話すと、皆さんホッとした表情になります。涙を流す方もいる。

その一言で、ようやく自尊心を取り戻せるのでしょう。職場でそういうことが足りなくてつらかったのだろうといつも思います。

「よくやってるぞ」「大変だったな」と言ってもらえればラクになるのに、言ってもらえない。

もちろん、適切に褒めてあげない上司が悪いのですが、責めてもどうなるものでもない。上司も余裕がないんです。社会全体に余裕がないということでしょう。

そうして、真面目で自分に厳しい人ほど、持って行き場のないつらさを抱えることになってしまいます。



（写真：stock.adobe.com）

できない人だとは思われたくない

できないのは、自分の努力が足りないせいだろうと考えてしまう方は多いです。E男さん（50代後半）も、そんな真面目なおひとりです。

「かつてはもっとできたのに」と自分をふがいなく思ってしまって、周囲に事細かく事情を説明したり、理解を求めることができなかった。

職場での自分のポジションとか、パブリックイメージがあるということにとらわれて、人に助けを求めて仕事を頼むことができなかったといいます。

とはいえ実のところ、結構、みんな適当に仕事をしていたりするものです。

予算を超過してしまったり、期限に間に合わなかったり、当初予定されていた成果を出せなかったりもしています。

部署の責任者は、バラ色の年度計画を出すし、達成できなくて文句を言うこともあるけれど、それが仕事だからです。

達成できなくて文句を言われてもまあ仕方ないとやり過ごす「いい加減な人」のほうが得をしています。

真面目な人は、周囲に助けを求めることを「甘え」と感じたり、頼ることを「怠け」と感じたりしてしまいます。そうして、自分で自分を追い詰めていき、つらい思いをしてしまうのです。

常に評価されていないと不安で休めない

業務委託のような不安定な雇用形態で働いている場合、そうした自分に厳しい人たちが、さらにつらい状況に陥ることもあります。

F子さん（30代後半）は「難しい案件はF子さんに任せておけば大丈夫」と思ってもらっていると自任して業務委託で働いていました。

実際、仕事ができる彼女は、クライアントから多くを任され、リーダーや、新入社員の教育係など、責任の重い仕事を引き受けていました。ところがいろいろ無理が重なって、メンタル不調に陥ってしまいます。

休むことによって、それまでの成果や、自分の存在意義や居場所がなくなってしまう。「F子さんがいなくても問題ない」と思われるのではないかと怖かった。

「XXができる自分」にしか自信がなかったため、できない自分になることはアイデンティティが崩壊するのに等しく、ただただ不安だったと振り返ります。

F子さんのような方は、自分に休みが必要だと思いたくありません。

休むことで、ご自身の価値が変わってしまうわけではないのですが、自分ではどうにも立ち止まれないのです。

そんな心理状態が続いて、ついつい無理をしてしまいます。

※本稿は、『精神科医が教える 休みベタさんの休み方』（尾林誉史：著／すばる舎）の一部を再編集したものです。