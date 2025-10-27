外出の機会も少ないし、楽しいことなんて滅多にない……そんなふうに感じている人、いませんか？ でもそれは、気づけていないだけかもしれません。日常のふとした瞬間におかしみを見つけ、エッセイに綴ってきた《達人》の二人。どんなふうに周囲を観察しているのでしょう。（構成：野本由起 撮影：清水朝子）

【写真】柵の向こうに見えたものは？

* * * * * * *

人間は発見を喜ぶ生き物だ

小林 私と伸坊さんは俳句仲間でもあるんですが、俳句は、ふと目に入った景色を詠むもの。だから、なんてことのないものでも見逃さないよう、なんとなくアンテナを立てているところはあるかもしれないですね。

南 確かにそうですね。ボクはその前に、道を歩いていて「変だな」って思うモノを写真に撮る〈路上観察〉ってのもやってて。それもちょっと俳句に似てる。

小林 同じところを歩いても、人によって目のつけどころが違うんですよね。俳句には詠んだ人の感性や人柄が表れますけど、伸坊さんの句はユニーク。でも時々、〈二枚目〉の句を詠むんですよ。「あら、かっこいい」と思ったら伸坊さんの俳句で、びっくりしたことも。（笑）

南 アハハ。ボクは俳句らしい俳句は苦手だから。冗談言うような感覚で、自分が面白いと思ったことを句にしてるんだけど……。

小林 着眼点が面白い。今日も、二人で川を眺めていましたが、めざとく不思議なものを見つけていましたよね。

南 あー、あれ何だろうね。水位によって作動するのかな、わけわかんない円筒状のものが川の中に浮かんでた。

小林 そうやって変わったものについ目がいく。

南 〈発見〉って娯楽だよね。面白いってことはつまり、〈発見〉それ自体。

小林 何かに気づいてハッとするのが面白いんですね。

南 そもそも人間は、発見すると嬉しくなるように脳がプログラムされてんじゃないかな。発見するって生存に有利だもんね。

小林 確かに、食料や危険に気づかなければ、生き延びられません。進化もしないですよね。

南 いろんなことに興味がある野次馬タイプのほうが、発見は多いだろうね。うちでは、妻のほうが野次馬だよ。ユーチューブで面白い動画を見つけたって言って、見せてもらうおかげで、パソコンもインターネットも苦手なのに面白い思いをさせてもらってる。

小林 SNSには功罪ありますけど、自分ではなかなか行けない地域の暮らしや想像もつかない出来事を知るにはいいツールですよね。しかも、いいなと思った動画はみんなに共有できる。

伸坊さんは奥様がいらっしゃるから、「今日はこんなことがあった」と発見を分かち合えますけど、ひとり暮らしの私は話す相手がいませんから。その場ですぐに人と共感し合えないのが、ちょっとしたストレスです。（笑）

南 ネットで見つけた動画を友達とかにどんどん送ったらいいんじゃない？ 「これ、喜んでくれそうだな」って人に送る。面白いことって共有するのがまた、楽しい。

極端なことをやるとたいがい面白い

小林 ただ、最近はハッとする瞬間が減ってきた気がして。私も若い頃は、伸坊さんのように街で気になる風景を写真に撮って、周りの人たちに見せていたけれど、最近はあまりしなくなりました。年を重ねて、いろんなものを見慣れたからかなぁ。

南 吟行で旅行に行ったじゃない。あの時はイロイロ見つけてたよね。

小林 あ、確かに。いつもと違う場所や地方にまで行動範囲を広げてみると、新鮮な出来事に出合う確率が上がるかもしれない。

南 見慣れた場所でも気分をリセットすると、変なモノが見えてきますよ。路上観察を始めた頃、マンホールの蓋に注目した人がいてさ。その頃は今みたいに色がついていたり、マンガになってたりしない、無骨なデザインだった。

でもよく見ると、いろいろ工夫してあってデザインが面白いんだよ。その人が写真集作ってて、それを見てからは、道歩くとマンホールの蓋がどんどん目に飛び込んでくる。見慣れた街が、違って見えるんだよね。

小林 へー、今日からマンホールの蓋ばかり見てしまいそう（笑）。そういう意味では、私も人と違った見方をしていると指摘されることがあります。たとえば素敵な洋服を着ている友人に、「これって化繊？」と、デザインや色よりも真っ先に素材を聞いてしまうとか。

南 みうらじゅんさんって面白くてさ、ふつう何か集める人って自分が好きなモノを集めるじゃない。みうらさんは自分がやだなって思うモノをあえて集め始める。たとえば、みやげもの屋なんかで売れ残っているゴム製のヘビ。

小林 ありますね、ちょっとビミョーなヘビ。

南 「こんなもん誰が買うんだ。俺が買うしかない」って買って帰る。ひとつだけじゃなく、別の店で見かけたらどんどん買ってくる。100匹ゴムヘビを集めると、何かワカルらしい（笑）。発見があるんだって。

小林 誰も集めようとしないものに手を差しのべるんですね。

南 「そこまでしなくても……」っていう極端なことをやると、たいがいなんか面白くなるよね。

＜後編につづく＞