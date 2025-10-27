先のことが予測できない時代になってきている今、スポーツやビジネス、教育などにおいて求められる「リーダー像」も変化しつつあります。そこで今回は、元サッカー日本代表監督で、現在は愛媛県今治市の高校「FC今治高等学校里山校」（通称FCI）の学園長を務めている岡田武史さんと、岡田さんと共に教育現場の最前線でリーダー教育に努める教育者・工藤勇一さんによる共著『THE CAPTAINSHIP（ザ・キャプテンシップ）：絶望を希望に変えるシン・リーダー論』から、お二人の対談を一部抜粋してお届けします。

【書影】新時代、勝てる組織はキャプテンシップで動く！岡田武史、工藤勇一『THE CAPTAINSHIP（ザ・キャプテンシップ）：絶望を希望に変えるシン・リーダー論』

「対話の力」はこれからの時代、全人類に必須のスキル

岡田 FCIの子どもたちを見ていても、一人ひとりが主体性を持って行動し始めると、周りと対立し、衝突する場面が出てきます。ここをいかに本人たちが乗り越えていくのか。

一期生の春は僕もコーチたちもハラハラしながら見守っていたし、思わず口を出してしまいそうにもなりましたし、きっと二期生、三期生の時にも同じハラハラを感じるのだと思います。

でも、この対立と衝突が起きた時、必要になるのが工藤先生が常々おっしゃる「対話」のスキルなんですよね。

工藤 はい。リーダーであるかどうか、大人か子どもかにかかわらず、対話を重ねて意見の対立を認め合いながら合意していく力は、これからの時代に必須のスキルです。

「人はみんな違うんだ」という前提を持つ

岡田 その時大きなポイントになるのが、「人はみんな違うんだ」という前提を持つことですね。SNSがいい例ですが、「お前の意見は間違っている!」と言い出したら人間、どうしても感情の問題になってしまって対話が続きませんから。工藤先生はよく、子どもたちに「対話を感情の問題にしない方法」を教えていますよね。

工藤 以前僕が校長を務めていた麹町中で始めた「リーダー養成講座」という授業を、現在、横浜創英に加えて新たにFCIでもさせてもらっていますが、そこで最初に子どもたちに伝えているのが「世の中は自分の思うようにはいかないし、他人ともうまくいかないもの。その時にイライラせず、ありのままの現実と相手を受け入れる力を持とう」ということです。

なぜなら、その延長線上に、対立や衝突を解決する対話の力が育っていくからです。

岡田 なるほど。

この世の中にはいろんな考え方を持つ人がいる

工藤 「心は一つにならない」「対立はあって当たり前」「考え方の違う人がいる」のが普通の世の中で、自分が思うように人が動いてくれない、協力してくれないのは当たり前。この世の中にはいろんな考え方を持つ人がいるのだから、それを幸せと思うか不幸と思うかは、君次第だよ」と伝えています。

学校の先生だって、一つの事柄に対して「これ、ムダだからやめましょうよ」と言う人と、反対に「これこそ意味があるから、ちゃんとやりましょう」と言う先生がいます。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

お互いに「子どもたちのために学校を良くしたい」という目標や思いは同じで、違うのは考え方だけのはずです。こういう場面で、私は必ず教員に「イライラするかもしれないけれど、お互いまずは一度相手の考えを受け止め、握手してから、何をすべきかを考えよう」と伝えています。

岡田 日本人は相手と自分の考えや意見が違っていると、「相手が間違っている」と捉えがちですね。そして、「間違いだ」と言った瞬間に感情の問題になるから衝突するし、落とし所が見つかりにくくなるわけです。でも、本当はお互いに「違う」だけ。間違いではない。僕は工藤先生の本からそれを教わりました。

異なるチーム同士が対立した時は……

工藤 まずは、考えや意見の相違は「間違い」ではなく、「違うだけ」と捉えることができる人になること。もし、「それは間違ってる!」といら立ちを感じたとしても、そこで「今、感情の問題になっているな」と自ら気づける人になること。この2つができるようになれば、対話で対立や衝突を乗り越えていけるようになります。

岡田 そのとき、対話のスタート地点になるのが、その組織の全員が納得できる「最上位の目標」ですね。

工藤 はい。会社でも、スポーツのチームでも、学校でも、クラスでも、一番上に据える目標が全員にとってOKなものであれば、そこに立ち戻ることができます。

異なるチーム同士が対立した時はいったん冷静になって「最上位の目標」を再確認して、お互いに共有し合いましょう、ということです。そうすれば感情の問題から離れ、同じ目標に向かって何をすべきか対話を再開し、深めていくことができます。

※本稿は、『THE CAPTAINSHIP（ザ・キャプテンシップ）：絶望を希望に変えるシン・リーダー論』（実務教育出版）の一部を再編集したものです。