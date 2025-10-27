「リテラシー高くて天才」瀬戸康史の妻・山本美月、子どもとの2ショットに絶賛の声「可愛すぎてしんどいわ」
俳優の山本美月さんは10月25日、自身のInstagramを更新。家族で長崎県のテーマパーク・ハウステンボスを訪れたことを報告し、注目を集めています。
【写真】山本美月＆子どもとのツーショット
さらに最後の写真には、“手を振っているミッフィー”イラストとのツーショットも。実はこのミッフィーは、2023年に夫で俳優の瀬戸康史さんとの間に誕生した子どもだといいます。山本さんは子どもについて、「キャラ好きは遺伝です。最近はこびとづかんにも興味があるみたいです」と、かわいらしいエピソードも明かしています。
この投稿にファンからは、「ミッフィーに負けない可愛さです」「お子ちゃん遺伝というよりきっとママの影響大です」「もう立っちできるんだ〜」「お子さんの姿を上手で可愛い絵で全部隠すのリテラシー高くて天才です！」「可愛すぎてしんどいわ」といったコメントが寄せられました。
(文:勝野 里砂)
【写真】山本美月＆子どもとのツーショット
かわいい“ミッフィー”ショット山本さんは「前回いつ行ったか記憶がないくらい久しぶりに、ハウステンボスへ」とつづり、8枚の写真を掲載。今回は、6月に同テーマパークにオープンした新エリア「ミッフィー・ワンダースクエア」が目的だったそうで、添えられた写真にはミッフィーのカチューシャを身に着けた山本さんの姿や、ミッフィーをモチーフにしたアトラクションやデザートなどが収められています。
この投稿にファンからは、「ミッフィーに負けない可愛さです」「お子ちゃん遺伝というよりきっとママの影響大です」「もう立っちできるんだ〜」「お子さんの姿を上手で可愛い絵で全部隠すのリテラシー高くて天才です！」「可愛すぎてしんどいわ」といったコメントが寄せられました。
クールな雰囲気を演出山本さんは24日にもInstagramを更新し、バーバリーのサングラスや眼鏡を掛けた姿を披露しています。秋らしいトレンチコートを用いたコーディネートとクールな表情で、また違った魅力を演出していました。
(文:勝野 里砂)