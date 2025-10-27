眠れないのは呼吸の浅さが原因かも？加齢とともに肺の弾力性は低下し、寝床に入るとさらに呼吸がしにくくなって…
「布団に入ってもなかなか寝つけない」「夜中に何度も目が覚めたり、トイレに起きてしまう」――こうした睡眠の悩みを、「年だから仕方がない」と諦めていませんか？ 長年不眠に悩まされてきたというトラタニ株式会社 代表取締役社長・虎谷生央さんは、「睡眠中の呼吸」に着目することで不調が劇的に改善した経験から、「睡眠の質を決めるのは、“呼吸の質”である」と話します。そこで今回は、虎谷さんの著書『健康寿命が“ぐーっ”とのびる! すごい「睡眠呼吸」（監修：内科医 青木晃）』から一部を抜粋してお届けします。
眠ることに必死だった私
睡眠は量よりも質。
これはいまだから、強く言えることもでもあります。
眠れなくて困っていた頃は、「すぐに眠りたい。少しでも長く眠りたい」。ただそれだけです。
そして、眠るために、私はあらゆることを手当たり次第に試しました。
睡眠の質を高めるといわれる、健康食品や乳酸菌飲料なども飲みました。
寝る前にストレッチしたり、ヨガをしたり、温かい飲み物を飲んだりしたこともあります。
夕食は寝る３時間前に済ませ、深部体温を高めるために半身浴を試したこともありました。
眠るためのツボを押してみたこともあります。
寝室に観葉植物を置いてみたり、柑橘系の香りがするグッズを枕元に置いたりもしてみました。
体内時計を整えるために、朝になったらカーテンを開けて太陽を浴びる日々を続けたこともありました。
とにかく、世の中にあふれている“眠るための情報”を集め、睡眠によいといわれている方法を片っ端から試したのです。
それだけ私は、眠ることに必死だったのです。病院で何度も処方された睡眠薬でも、解消できなかったのですから仕方がありません。
世の中の安眠対策で不眠は解消しない
ただ、多少寝入りがよくなることはあるものの、すべて一時的なものに過ぎず、どれも「これで不眠から解放される」という決定打にはなりませんでした。
数日経過すると、またいつものように眠れなくなったのです。
『健康寿命が“ぐーっ”とのびる! すごい「睡眠呼吸」』（著：虎谷生央 監修：青木晃／あさ出版）
今考えてみると、不眠を解消する絶対的な方法がないからこそ、世の中に眠るための情報があふれているのでしょう。そして、それだけたくさんの人が眠れなくて困っているのだと思います。
そして、あきらめかけていたときにふと気づいたのが、自分の呼吸が浅いことだったのです。
これが、不眠を解消する糸口になったのですが、ベッドに横になると、さらに新しい発見をしたのです。
それが、寝床に入ると起きているとき以上に、呼吸がしにくくなることでした。
いくつも買っていた枕やマットレスを、引っ張り出してあれこれ試してみましたが、どの寝具で寝ても呼吸がしづらく、胸のあたりが詰まっているように感じます。
起きているときでも呼吸が浅いのに、寝床に入って呼吸がしづらくなれば、気持ちよく眠れるわけがありません。
「自分が眠れないのは呼吸が原因なのだ」と、確信した瞬間でした。
呼吸は年齢とともに「弱くなる」
自分の呼吸が浅いことに気づいて、呼吸に関する文献を調べていくと、加齢とともに呼吸が弱くなることもわかってきました。呼吸のメカニズムを簡単に紹介すると、次のような流れになります（【図版】）。
（1）空気（酸素）を吸うと横隔膜が下がり、肺のまわりのスペースが広がり、酸素が肺の中に入り込み、肺が膨らむ。
（2）肺から酸素が血液に入り、同時に二酸化炭素が血液から肺に移動する。
（3）横隔膜が上がると肺がしぼみ空気が押し出され、二酸化炭素を含んだ空気が口や鼻から出ていく。
実は、この呼吸に関連する部位も、体の他の部位と同様に加齢とともに衰えてきます。
たとえば、年を取ると肺は弾力性が低下します。
横隔膜そのものや、横隔膜の動きをつくる肋間筋などの筋力も落ち、胸郭（胸まわりの骨格）は硬くなってきます。
また、高齢になると背中が丸くなる傾向があり、肺の動きを制限します。
こうしたことが積み重なり、年を取ると呼吸が浅くなるといわれます。
つまり、年を取ると若い頃と同じような呼吸ができなくなるのです。
もちろん、意識してゆっくり大きく呼吸すると質は高くなりますが、無意識下での呼吸になるととたんに元に戻ります。
ヨガを試してみたときに、とにかくゆっくり深い呼吸を意識すると、リラックスできて眠れたことがありました。
副交感神経が優位になっていたからなのでしょう。
しかし、しばらくすると目覚めてしまっていたのは、いつもの呼吸に戻ることで交感神経が優位になってしまっていたからだったのです。
睡眠中の呼吸はさらに弱くなる
呼吸は加齢とともに弱くなるだけでなく、睡眠中に弱くなることもわかってきました。ただでさえ呼吸の浅い私にとっては、さらなる驚きの事実でした。
実は、睡眠中に呼吸が弱くなるのは、不眠に悩まされていない健康な人にとっても、正常な反応であります。
弱くなる理由は３つです。
（1）寝ているときは副交感神経が優位になるため、呼吸はゆるやかになる。
日中のように体を動かしていないので、酸素の必要量も減り、呼吸は弱くても足りるということです。
（2）寝ているときは体がリラックス状態になり、筋肉の活動も落ちる。
呼吸にかかわる横隔膜や肋間筋などもそうです。筋肉が仕事をしなくなるため、自ずと呼吸は弱くなります。
（3）寝ているときは体温も代謝も下がるため、必要とするエネルギーや酸素の量が少なくなる。
体を動かせていないため、弱い呼吸でも十分に足りるということです。
呼吸が弱くなるもうひとつの理由
呼吸が弱くなる理由は、もうひとつあります。
それが、「寝具からの圧力」です。
寝具からの圧力とは、枕やマットレスなどと体が接している部分にかかる圧力のことです。
横になって寝る以上、重力の関係で多かれ少なかれ圧力がかかり、首や胸、お腹まわりにわずかながらでも圧がかかると、呼吸にかかわる筋肉や骨格の動きが制限されるため、呼吸が弱くなるのです。
これこそが、私が寝床に入ると呼吸がしづらい原因でした。
もともと呼吸が浅かった私が、年を取るとともに呼吸が弱くなり、寝床に入るとさらに弱くなるのですから、眠れるわけがなかったのです。
※本稿は、『健康寿命が“ぐーっ”とのびる! すごい「睡眠呼吸」』（あさ出版）の一部を再編集したものです。