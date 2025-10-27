秋田県の市で「治安がいい」と思う市ランキング！ 2位「湯沢市」を抑えた1位は？【2025年調査】
安心して暮らせる街には、地域のつながりや住民の思いやりが根づいています。犯罪の少なさだけでなく、街並みの清潔さや夜の静けさ、人々の穏やかな雰囲気なども「治安の良さ」を感じさせる要素の1つ。今回は、そんな安心感のある街に注目しました。
All About ニュース編集部では、2025年10月14〜15日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、治安がいいと思う市に関するアンケートを実施しました。その中から、秋田県の市で「治安がいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「旅行時でとても快適に過ごせました。不穏な事もなかったです」（30代男性／福岡県）、「温泉のイメージがあり治安が良さそう」（30代女性／茨城県）、「旅館の女将さんがとても親切だったからです」（30代女性／千葉県）といった声が集まりました。
回答者からは「市内は落ち着いた住宅街が多く、犯罪発生率も低めで安心して暮らせます。警察や地域の見守り活動も整っており、高齢者や子どもにとっても安全な環境です」（50代男性／千葉県）、「秋田出身の友人が治安がいいと話していたから」（20代男性／神奈川県）、「官公庁や学校、公共施設が集中しているため、夜間も安心感があります」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年10月14〜15日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、治安がいいと思う市に関するアンケートを実施しました。その中から、秋田県の市で「治安がいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
2位：湯沢市／23票湯沢市は、秋田県南部に位置し、小野小町の伝説や、豪雪地帯ならではの酒造り文化が残る地域です。自然豊かで、昔ながらの地域コミュニティがしっかり機能しており、住民同士の助け合いが根付いています。犯罪が少なく、静かで穏やかな生活を送れるというイメージが、治安の良さにつながっていると考えられます。
回答者からは「旅行時でとても快適に過ごせました。不穏な事もなかったです」（30代男性／福岡県）、「温泉のイメージがあり治安が良さそう」（30代女性／茨城県）、「旅館の女将さんがとても親切だったからです」（30代女性／千葉県）といった声が集まりました。
1位：秋田市／100票秋田市は、秋田県の県庁所在地であり、中核市です。商業施設や公共機関が集積していますが、比較的犯罪発生率が低く、安心して暮らせるという印象を持たれています。特に、閑静な住宅街が多く、自然災害も少ない地域性から、生活環境全体が安全であるという評価につながっています。
回答者からは「市内は落ち着いた住宅街が多く、犯罪発生率も低めで安心して暮らせます。警察や地域の見守り活動も整っており、高齢者や子どもにとっても安全な環境です」（50代男性／千葉県）、「秋田出身の友人が治安がいいと話していたから」（20代男性／神奈川県）、「官公庁や学校、公共施設が集中しているため、夜間も安心感があります」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)