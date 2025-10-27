50代は、経済的なことや健康のことなど、これからの人生についてリアルに考え始める人も増えてくる年代です。レストランガイド「東京最高のレストラン」編集長の大木淳夫さんは、「50代は残された時間を豊かに過ごすスタート時点として大切な時期。だからこそ美食を趣味にするといい」と語ります。そこで今回は、大木さんの著書『50歳からの美食入門』から一部を抜粋し、中高年の外食における楽しみ方をご紹介します。

【書影】50歳からの外食のすべてを凝縮した一冊。大木淳夫『50歳からの美食入門』

素晴らしい出合いがあった時の高揚感はたまらない

ひとり客、大歓迎です

だいたい３回くらいはお店の前をうろうろします。

今日はやっぱりなじみの店に行こうかな、コンビニで惣菜を買って家飲みでもいいんじゃないか、などと思ったり。

初めてのお店にひとりで入る時の心境です。ずいぶん長くこの仕事をして、さらに新店紹介の連載まで持っている私ですらこうです。

ですから、どうしても知っているお店や有名チェーン店に入ってしまう気持ちもとてもよくわかります。

でも勇気を持って新しいお店に入り、素晴らしい出合いがあった時の高揚感はたまらないものがあります。

まずはチャレンジしてみませんか。

世界随一のカウンター大国

「ひとり飲み」というのは、江戸時代に生まれた由緒正しい文化なのですが、「ひとり食べ」も含めてここまでオールジャンル化したのは、実はそれほど昔ではありません。

かつては居酒屋や定食屋、ラーメン店で男性がひとり、といった光景がパブリックイメージでした。

しかし２０１１年の東日本大震災で都心の大型店から地元のこぢんまりしたお店にニーズが移った結果、東京ではカウンター主体のお店が飛躍的に増え、結果としてフレンチ、イタリアンといった形態でも、ワインを片手にカジュアルに楽しむ男女のひとり客が当たり前になりました。みなさん忘れているかもしれませんが、それ以前にはあまりなかった光景です。

そして今では、多くのニューオープン店でカウンターがデフォルトになっていて、ひとり客は大歓迎状態です。「ひとりだと迷惑なんじゃないか」などと考えなくても大丈夫。気になるお店があったら、えいやっと飛び込んでみてください。

もちろん、事前に予約ができるなら、それがベストです。

一杯目を飲みながら、悠然とメニューを読む

お店に入る時に一番大切なのは「楽しむ心」です。これからご自身の大事なお金を使って貴重な時間を過ごすのですから、ネガティブな気持ちは邪魔です。店のスタッフの顔を見ながら、満面の笑みで「こんばんは」と言って入りましょう。

50代は立派な大人。変にへりくだったり、おずおずする必要はありません。まずは笑顔でお店側に「私はただただ、食事を楽しみに来たんですよ。悪口を書きに来たわけじゃないですよ」と意思表示をするのです。お店だって、初めての客に対しては緊張していますから、ファーストインプレッションは大切にしましょう。

さあ、ここからはあなたが主役の時間です。まずは飲み物の注文を。昼間の嫌なことは最初のビールで洗い流しましょう。素敵なことがあったなら、ひとりで乾杯するのもいいでしょう。食べ物のオーダーは焦る必要はありません。お酒を飲みながらじっくりとメニューを見て、ご自身の心と会話して、食べたいものを注文すればいいのです。わからなければ、お店の人に遠慮なく聞いてください。

「こちらの名物はなんですか？」とか、「これだけは食べておくべき、というメニューはありますか？」といった質問は私もよくします。「あなたの一番好きな料理は何ですか？」とサービススタッフに聞くのも、常套手段なので覚えておいてください。ただ、おじさんが若い女性スタッフに問う時には注意が必要ですが。

ひとりのお供を決めておく

注文後、特にかしこまらない、いわゆる大衆店なら自分の時間に没頭してもいいでしょう。私はだいたい電子書籍を持参して、飲みながら読書をしています。とはいえ、酔うと内容を全く覚えていないことが多いので、酒場では軽いエッセイか、複雑でないミステリーがいいでしょう。

ひとりの時のアイテムは人それぞれ。以前、「dancyu」（２０２４年７月号）で南インド料理を世に広めるだけではなく、エッセイストとしても有名な稲田俊輔さん、食に関する多くの素晴らしい著書を持つ井川直子さんと「ひとり食べ」がテーマの鼎談をしたのですが、井川さんはメニューを眺めるのが好きだそうで、「メニューって文学だと思う」とおっしゃっていました。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

確かに個性のあるメニューは面白く、飽きないんですよね。最近の居酒屋系は特にメニュー名で勝負をしようとしているので、改めて見てみてください。ポテサラ一つとっても個性が爆発しています。“＊＊流”、“大人の”といったものから、焼きポテサラ、桃色ポテサラ、とろけるポテサラ……。先日はついに「ふつうのポテサラ」というメニューにも出合い、なんだか新鮮でした。

ちなみに稲田さんは、キャリーバッグを持参するそうです。「私は出張中でこの店に来ました。決して友達がいないわけではありません」という、店に対してのアリバイ作りのためだと。ひとりでお店に入る勇気のない人にはおすすめということでした。

いずれにせよ、ひとりの時のお供を決めておくと、より楽しめるのは確かです。

人間模様も肴にする

本を読むような雰囲気ではないお店でしたら、スマホをいじるのではなく、お店を見ましょう。ひとりだとだいたいカウンターになりますが、ぼーっとでいいので厨房の様子を眺めてみてください。必死に働く若者の姿をほほえましく感じたり、料理人の技に感嘆したり、盛り付けを家で試してみようと思ったり、複雑そうな人間模様に想像を膨らませたり。ある意味、最高の肴になりますし、お店っていいなあとつくづく感じると思います。

ついつい耳に入ってくる隣の客の会話の内容に驚くこともありますよね。

私は以前、数年先の予約しか取れないお店で、隣のカップルの壮絶な痴話喧嘩に遭遇したことがあります。きっとお店を予約した時点では仲睦まじい状態だったんだろうと思うと、いたたまれない気持ちになりました。恋人同士で遠い未来の予約を取るというのは、リスキーだと同情したのですが、最終的に重婚だったという話に発展し、店員さんともども崩れ落ちそうになったことを今でも覚えています。

※本稿は、『50歳からの美食入門』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。