元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは10月27日、自身のInstagramを更新。娘たちとの韓国旅行の様子を披露しました。

【写真】木下優樹菜&娘たちの楽しそうな姿

「良い時間だったな」

木下さんは「女3人釜山旅…海雲台」とつづり、娘たちと韓国・釜山を訪れた際の9枚の写真と2本の動画を投稿。1本目の動画は、ドリンクを片手に砂浜に続く階段に座り、木下さんが娘たちと話す姿です。ほかにも自身や娘たちのソロショット、景色などを披露しています。

また、「娘たちと何も気にせずただ散歩したり　ぼーっとしたり　いっぱい話したり…良い時間だったな　すっっごい楽しかったぁぁあ　って言ってもらえた」と、人目を気にせず“女3人旅”を満喫したようです。また「みゆたん　秋休みせっかくだからいっておいでー！って飛行機準備してくれて　ありがとすぎた」と、交際中の恋人がプレゼントした旅だったことも明かしました。

釜山旅行1日目の様子も披露

19日には「Day 1到着日→釜山　is Good」と、同旅行の1日目の様子を公開していた木下さん。ファンからは、「いいなぁ」「楽しんできて」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)