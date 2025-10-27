木下優樹菜、娘たちと“女3人釜山旅”へ！ 彼氏プレゼントの韓国旅行「すっっごい楽しかったぁぁあ」
元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは10月27日、自身のInstagramを更新。娘たちとの韓国旅行の様子を披露しました。
【写真】木下優樹菜&娘たちの楽しそうな姿
また、「娘たちと何も気にせずただ散歩したり ぼーっとしたり いっぱい話したり…良い時間だったな すっっごい楽しかったぁぁあ って言ってもらえた」と、人目を気にせず“女3人旅”を満喫したようです。また「みゆたん 秋休みせっかくだからいっておいでー！って飛行機準備してくれて ありがとすぎた」と、交際中の恋人がプレゼントした旅だったことも明かしました。
(文:中村 凪)
「良い時間だったな」木下さんは「女3人釜山旅…海雲台」とつづり、娘たちと韓国・釜山を訪れた際の9枚の写真と2本の動画を投稿。1本目の動画は、ドリンクを片手に砂浜に続く階段に座り、木下さんが娘たちと話す姿です。ほかにも自身や娘たちのソロショット、景色などを披露しています。
釜山旅行1日目の様子も披露19日には「Day 1到着日→釜山 is Good」と、同旅行の1日目の様子を公開していた木下さん。ファンからは、「いいなぁ」「楽しんできて」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
