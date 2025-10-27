頼みの上田綺世は不発、渡辺剛は失点関与。首位攻防戦で敗北後、ファン・ペルシ監督が伝えたPSVとの差「彼らは３つのスーパーゴール。我々は…」
勝てば６差、負ければ０差。その結果は――。
現地10月26日に開催されたオランダリーグ第10節で、上田綺世と渡辺剛が所属する勝点25で首位のフェイエノールトが、同22で２位のPSVと本拠地デ・カイプで対戦。イスマエル・サイバリにハットトリックを許し、２−３で首位攻防戦を落とした。
日本代表２人は揃ってフル出場。11ゴールでリーグ得点ランキング首位を独走する上田は、再三チャンスを迎えたが、仕留めきれなかった。また、渡辺は０−０で迎えた30分にサイバリをスライディングで止めにかかるもかわされ、１失点目を招いてしまった。
クラブ専門メディア『FR12.NL』によれば、今年２月からフェイエノールトを率いるロビン・ファン・ペルシ監督は、自分たちとリーグ２連覇中であるPSVの違いを次のように語った。
「今日の試合では、両チームが互角だったことがよく分かると思う。勝負を分けた差は、PSVが３つのワールドクラスのゴールを決めた部分にあった。私たちは２点しか決められなかった。互いに４、５点決めるチャンスがあったと思う。我々は１点足りなかった。そこに違いがある。ゲームプランには非常に満足しており、選手たちは上手く実行してくれた」
オランダ代表のスーパーレジェンドはさらに「PSVのサイドバックほど優れた選手はオランダにいないため、ウイングガーにとっては容易ではなかった。ボールを落ち着いて扱える場面はほとんどなかった」とも伝えた。
覇権奪回へ。ファン・ペルシ監督の下、上田と渡辺を擁するフェイエノールトは、ライバルとのわずかな差を埋め、３年ぶりのリーグ制覇を果たせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】渡辺剛がスライディングを試みるも…絶妙タッチのサイバリに被弾
現地10月26日に開催されたオランダリーグ第10節で、上田綺世と渡辺剛が所属する勝点25で首位のフェイエノールトが、同22で２位のPSVと本拠地デ・カイプで対戦。イスマエル・サイバリにハットトリックを許し、２−３で首位攻防戦を落とした。
日本代表２人は揃ってフル出場。11ゴールでリーグ得点ランキング首位を独走する上田は、再三チャンスを迎えたが、仕留めきれなかった。また、渡辺は０−０で迎えた30分にサイバリをスライディングで止めにかかるもかわされ、１失点目を招いてしまった。
クラブ専門メディア『FR12.NL』によれば、今年２月からフェイエノールトを率いるロビン・ファン・ペルシ監督は、自分たちとリーグ２連覇中であるPSVの違いを次のように語った。
オランダ代表のスーパーレジェンドはさらに「PSVのサイドバックほど優れた選手はオランダにいないため、ウイングガーにとっては容易ではなかった。ボールを落ち着いて扱える場面はほとんどなかった」とも伝えた。
覇権奪回へ。ファン・ペルシ監督の下、上田と渡辺を擁するフェイエノールトは、ライバルとのわずかな差を埋め、３年ぶりのリーグ制覇を果たせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】渡辺剛がスライディングを試みるも…絶妙タッチのサイバリに被弾