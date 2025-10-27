【京都サンガＦ．Ｃ．】首位・鹿島との“頂上決戦”で悔しいドロー　白熱の一戦を松井大輔が徹底解説「気持ちの入ったゴールだった」【KICKOFF！KANSAI】

悲願のＪ１初優勝に向けて３位京都が首位鹿島との上位対決に臨んだ。元日本代表ＭＦ松井大輔さんがゲストで登場して、白熱の一戦を解説。執念の先制点は「キックフェイントが上手かった」と大絶賛だった。



▼京都は鹿島との“頂上決戦”に臨んだ



関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』で、ＭＣを務める元日本代表ＤＦ加地亮さんが登場。優勝争いを繰り広げる京都サンガＦ．Ｃ．が臨んだ １０月２５日のＪ１リーグ第３５節鹿島アントラーズとの“頂上決戦”を特集した。





首位をホームに迎えた３位京都。熾烈なＶ争いで絶対に倒さないといけない相手との対戦では、試合前からサポーターがヒートアップした。ゲスト迎えたのは京都ＯＢの元日本代表ＭＦ松井大輔さん。試合は京都が先手を取ったものの、勝利目前のラストプレーで失点を許し、１−１の痛み分けに終わった。３位のままとなった京都にとっては、残り３試合、勝ち点５差で鹿島を追いかけることとなった。京都の先制点となったＦＷ長沢駿選手の折り返しを受けたＦＷマルコ・トゥーリオ選手のゴール。これについて松井さんは「気持ちの入ったゴールだったと思いますし、キックフェイントが上手かった。いつ打つかわからないというのはディフェンス、ＧＫにとっては難しい。中に入ったことでゴールの確率が上がった」とペナルティーエリア内でボールをキープしながら中央へ切り込んだプレーを絶賛。鹿島ＤＦ陣を翻弄したシュートを褒め称えた。一方で最後の失点に至る数シーン前にも着目。加地さんは「厳しいことを言うとキープできたら良かった」と鹿島の“巧さ”と勝負を分けたポイントについて述べた。逆転優勝には「勝つしかない。全勝ですね」と諦めずに後押しした。（ＭＢＳ「ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ ＫＡＮＳＡＩ」日曜深夜０：５０−１：２０放送 ２０２５年１０月２６日（日）収録より）