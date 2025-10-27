超特急リョウガ、北海道・沖縄で撮影されたカット4点解禁 ヒーロー“龍神リョウガ”と夢の共演も
9人組メインダンサー&バックボーカルグループ・超特急のリョウガが2026年1月11日に発売するトレーディングカード『RYOGA THE CARD 〜Eternal Moment〜』の新規カット4点が公開された。
【別カット】白馬の王子様…北海道の大地で優雅なリョウガ
本作は、24年10月23日に30歳を迎えてから年齢非公表を公言しているリョウガの3●歳を記念して発売される。リョウガがふとした時に見せるクールな表情や、自然体のユーモラスな表情など、“らしさ”が詰まった商品。リョウガの魅力を余すことなく味わえるカットが、3●歳にちなんだ300種類という圧倒的ボリュームの中から自分好みの写真を集められる、「写真“集”」型のトレーディングカードとなっている。
さらに、カードに書かれたキーワードを組み合わせて“神ゲーっぽいタイトル”を考える、ユニークな大喜利ゲームとしても楽しめる。集めて楽しい、遊んで盛り上がれる遊び心あふれる仕上がりに。本作は「旅」をテーマに、日本各地を旅するリョウガのカットが多数収録。クールな表情から、時にはちゃめっ気たっぷりにふざける姿、そして真剣なアーティストの顔まで、日本にいながら世界を旅しているようなシチュエーションで、多彩なリョウガの魅力が凝縮されている。
他にも、約10年間リョウガを撮り続けてきたカメラマンによる厳選カットや、マネージャーがこっそり撮ったオフショット、リョウガ本人が撮影したプライベートな写真、さらにはメンバーが撮った特別な一枚など、他では見られない貴重な写真も収録されている。エモさや彼氏感、さらに8号車（※超特急ファンの総称）なら思わずクスッと笑ってしまうような小ネタが満載。リョウガらしい、ワクワクとドキドキにあふれたトレーディングカードに仕上がっている。
今回解禁されたのは、北海道・沖縄で撮影されたカット4点。南国・沖縄では、那覇市国際通りでアロハシャツに身を包む南国感＆オフ感あふれる姿を披露したカットは陽光振り注ぐ沖縄で本作のテーマの「旅」を象徴する旅のワクワクが表現されている。バンタカフェ by 星野リゾートでは、砂浜で夕景を背景にたたずむ、叙情的で美しい姿を撮影。一瞬の光の中で見せる、普段と異なる「静謐（せいひつ）な表情」に思わず惹き込まれる一枚。
さらに北の大地・北海道で撮影された、北海道旭川市のヒーロー『龍神リョウガ』とWリョウガの夢の共演が実現したカット。2人の「リョウガ」が織りなす、躍動感のあるリョウガらしいちゃめっ気たっぷりの仕上がりとなっている。また、星野リゾートトマムでは、大自然の中で乗馬体験に挑戦。颯爽と白馬に騎乗する姿にときめきと自然の力強さを感じる、北海道ならではのロケーションを活かしたカットとなっている。
また、トレーディングカードの発売を記念したイベントの開催も決定。東京・コングレスクエア羽田（1月17日）、大阪・松下IMPホール（1月18日）、福岡・博多国際展示場＆カンファレンスセンター302／303（2月11日）での実施が予定されている。
