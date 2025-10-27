『瑞草洞＜ソチョドン＞』イ・ジョンソク、約10年ぶりに『韓流ぴあ』表紙に登場 ソン・ジュンギの撮り下ろしも
韓国の俳優イ・ジョンソクが、11月21日発売の雑誌『韓流ぴあ』1月号の表紙に登場。同誌の表紙を飾るのは約10年ぶりとなる。
【写真】イ・ジョンソクと感謝の握手…ゲストで登場したカン・ユソク
約3年ぶりにドラマ復帰したことでも話題となった、ラブロマンス＆法廷ヒューマン作品『瑞草洞＜ソチョドン＞』を大特集。ドラマや本人の魅力にさまざまな角度から迫る。
イ・ジョンソクだけでなく、4年ぶりに同誌に登場するソン・ジュンギの独占撮り下ろしグラビアも必見。9年ぶりのロマンス作品となった『マイ・ユース（my youth）』について語っている。
また、サバイバルオーディション番組『UNIVERSE LEAGUE』から誕生し、今年7月にデビューしたばかりのAHOFを初取材。「怪物新人」と呼ばれるメンバーたちを特集している。
さらに、『交渉の技術』『捜査班長1958』『模範タクシー3』と主演作が途切れないイ・ジェフン。ドラマ『四季の春〜恋めぐる僕らの季節〜』で共演した期待の新星、ハ・ユジュン（A×M×P）とイ・スンヒョプ（N.Flying）の仲良しインタビュー。ZEROBASEONEを生み出したグローバルオーディション番組『BOYS PLANET』の第2弾で、話題の新グループALPHA DRIVE ONEが誕生した『BOYS ll PLANET』の特集。前号から続く韓国バンド特集では、大注目のグループ Xdinary Heroesをご紹介。リーダーのKAZUTAがMCとなり、メンバーに根ほり葉ほり話を聞いていく大好評のn.SSign連載第2回目も掲載する。
