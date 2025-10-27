「King＆Prince」の郄橋海人（26）が27日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。「特別な人」と話す人気アイドルについて語った。

番組初出演だという郄橋は、月曜レギュラーで同じ事務所の「Travis Japan」の松田元太から「特に特別な人です」と紹介されて登場した。MCの「ハライチ」澤部佑から「特別な人なの？」と問われると、郄橋は「特別な人です」と明言した。

「なんか同い年っていういのもあって、入所した時から元太はいたんですけれど、お互い気にし合ってずっと生きてきた」と説明。「それは気にし合うっていうのは、ライバルとかっていうよりも、なんか大丈夫、ブラザーって感じです。大丈夫ブラザースです」と続けた。

もう10年ほどの仲になるとし「プライベートもいます。会います」ときっぱり。MCの「ハライチ」岩井勇気が「松田くんがプライベートで行ってもストレスなくいれる人ってことなの」と確認すると、松田は「全くノーストレスの人です。珍しい人」と言い切った。

テレビで2人で共演するのは「初めてです」と声を弾ませた。

番組が用意したボードでは郄橋は松田について「兄弟であり親友」「無償の愛」と表現。

「先ほども言ったとおり、もう10年ぐらいお互いを気にし合って来た存在っていうのもあるから、何か元太が頑張ってバラエティーとか出てる時にもイエー、イケイケ！みたいな」と話し、「でもなんかちょっと大丈夫かな、疲れてないかなっていう心配と応援がずっと共存してる感じは、なんかちょっと兄弟みたいなところはあるかもしれない」と続けた。

ドッキリの番組を見ても「だまされろ、だまされろってやってて、だまされた後は大丈夫？って。傷ついてないかなみたいな」と笑顔で話した。入所時期については「元太の方が先輩で。2年ぐらい」と話した。