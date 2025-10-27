生演奏を電車内で間近に体験…JR中央線快速グリーン車で「芸術の秋」期間限定サービス 11月1日からスタート
「芸術の秋」に生演奏を電車の中で…。異例のコラボがまもなく始まる。
その舞台は2025年3月から本格導入されたJR東日本・中央線快速のグリーン車。
中央線快速といえば、2024年10月から2025年3月までお試し期間として、グリーン車を無料にしたことでも話題になった。
そして、今回の生演奏ですがイメージはこんな感じだ。
グリーン車の客席でフルートやギターの音色を間近で体感できるという。
この生演奏が実施されるのは11月の土日と祝日あわせて12日間、東京駅と豊田駅を発車する上下線1本ずつ。
予約は不要で、グリーン券だけでこのサービスを楽しめる。
電車の中での生演奏。異例のオファーに演奏する側もかなり驚いたそうだ。
クラリネット奏者・佐藤宏樹さん：
通常運転されている車両で演奏させていただけるとは思ってもおらず、あんまりまだ想像できないが非常に嬉しく楽しみにしている。
そして、車内の座席は音を吸収しやすいため、電車ならではの音の響きも楽しめるという。
クラリネット奏者・佐藤宏樹さん：
私たちの演奏が思い出の1ページに残ればいいな。
気になる演奏曲だが、電車にちなみ「銀河鉄道999」や「線路は続くよどこまでも」などから昭和歌謡まで様々。
曲順は天気や車窓からの風景などで即興的に変わる予定だ。
サックスやハープ奏者も乗車する日もあるそうで、演奏の際は特に音量のバランスがポイントだという。
（「Live News days」10月27日放送より）