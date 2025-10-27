任期満了に伴う新潟県上越市長選挙が26日に投開票され、元外交官の小菅淳一氏が現職の中川幹太氏などを破り初当選しました。

26日に投開票された上越市長選挙は元外交官の小菅淳一氏が2万4039票を獲得し、過去最多6人が立候補した選挙戦を制し初当選しました。



【初当選した小菅淳一氏】

「本当にありがとうございます。その言葉しかありません。3カ月前本当に無名だった…」



涙ながらに支援者に感謝の思いを伝えた小菅氏。元外交官として培った経験を市政運営に生かすと意気込みます。





【初当選した小菅淳一氏】「交渉力とか人脈を生かしたいと思いますし、いろんな世界の人々の暮らしを見てきました。そこからヒントを得て上越市を一番世界で住みやすい一番輝く街にしたいと思っている」一方、任期中に不適切発言が相次いだ現職の中川幹太氏は得票を伸ばすことができませんでした。【中川幹太氏】「この結果の責任については私ひとりの責任だと思っております。とにかく皆さん本当に申し訳ありませんでした」市長選の投票率は56.63％で、前回を9.46ポイント下回っています。