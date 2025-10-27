バレーボールのＳＶリーグの大河正明チェアマンが２６日、静岡・このはなアリーナで行われた開幕節２試合・東レ静岡―東京ＧＢ戦の前に、東レ静岡の小林敦ゼネラルマネジャーと対談した。その中で大河チェアマンは、昨季に発足した新リーグの２年目に掲げる３つの目標として、「入場者数のさらなる増加」「女子バレーの人気向上」「ＳＶリーグの海外人気拡大」を提示した。

「入場者数のさらなる増加」は、Ｂリーグの初年度の１試合における入場者平均数が、２８００人弱だったのに対して、、ＳＶリーグ男子は１試合平均３０００人を超えたという。「スタートとしては、合格点。世界最高峰のリーグに目指すにあたり、アリーナの収容数にもよると思いますが、５０００人ぐらいを平均にしていきたい。そういうことを考えると、まだ道半ば」とチェアマン。

一方で、女子の入場者数平均は約１２００人にとどまっており、課題として残っている。「女子バレーの人気向上」のため、９月の世界選手権で女子日本代表が４強入りした流れを追い風に、「女子プロジェクトを立ち上げた」と明かした。

「ＳＶリーグの海外人気拡大」については、人気バレーボール漫画「ハイキュー！！」や男子日本代表の活躍を背景に、「東南アジアや東アジアに日本のバレーボール人気が非常に高い」と説明。今季開幕前には、東レ静岡と大阪Ｂがタイで現地チームとの親善試合を行い、両チーム同士の対戦も実現した。東レ静岡の小林ＧＭは「非常が反応がよかった。まずはＳＶリーグとして日本国内でしっかりと足場を固めて、どんどんグローバルに活躍できたら」と語った。また大阪Ｂの関係者との意見交換の中で、「野球やサッカーがある中でも、海外に輸出できる最も近い競技がバレーボール。メジャーリーグなどが日本や韓国で開幕戦を行うように、我々もそうした試合を開催できれば、マーケティング面でも大きな効果が見込める」と考えを示した。そのほか、大河チェアマンはクラブのプロチーム化推進にも意欲を見せた。（伊藤 明日香）