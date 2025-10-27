女優の剛力彩芽が２７日、都内で行われた本間ゴルフの事業戦略・新製品発表会に出席した。

同社のアンバサダーに就任し「ゴルフは定期的にしていたし大好きだった。ついにゴルフをやっているイメージが付いてきたのかな。プレーしたことのない方にも広めていきたい」と意気込んだ。

ゴルフ歴は８年ほどで「結構本気でスコアも（向上を）目指している」という本格派。「仕事用の車にゴルフバッグを積んで、いつでも行けるようにとマネジャーと話している」と明かした。

同社の山形・酒田工場を訪問してシャフト巻きを体験したことを振り返り「クラブやシャフトがこういうふうに作られているんだと驚いた。見るたびに感動と驚きがあって素晴らしかった」。その際に自身で巻いたシャフトを使ったクラブをプレゼントされ「（自ら選んだ）グリーンが好きなんです。私、ちょっとセンスあるんじゃないか」と冗談めかして喜んだ。

今後の活動で「次の１打」を問われると「初心にかえる」と書いたフリップを表示。「ゴルフを一から学び直す。仕事も初心にかえって頑張りたい」とうなずいた。ともに出席したゴルフの日本ツアー元賞金女王、イ・ボミは「引退から２年たって、子供が欲しくなってきた。子供とゴルフできたら」と夢見ていた。

ほかにプロゴルファーの葭葉（よしば）ルミと三隅直人らが出席した。