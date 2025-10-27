ドジャースのタイラー・グラスノー投手が、ワールドシリーズ初完投勝利を収めた山本由伸投手のすごさを語りました。

ワールドシリーズ第2戦で、9回105球を投げ、被安打4、四死球1、8奪三振、1失点の力投でワールドシリーズ初完投勝利を挙げた山本投手。

記者から「山本投手の印象的なシーンは？」と尋ねられたグラスノー投手は、「印象的でない部分なんてあるのか？彼のやっていることは本当にすごいよ」と賛辞を送ります。

さらに、「いつも感心するのは彼の一貫性なんだ。週を通しての取り組み方、そしてマウンドでのペースがとても安定している。ゲームプランについて考えているようだけど、余計な雑念にとらわれていない。とにかくすごい集中力のある人なんだよね」と続け、同僚だからこそ分かる山本投手のすごさを力説しました。

「ここ2試合は本当に驚異的でした。リズムに乗っているのが明らかで、イニングを重ねるごとにどんどん良くなっていく。特に昨日の試合で彼がそのリズムを掴んだ姿は圧巻でした。」

なおグラスノー投手は、日本時間28日に行われるワールドシリーズ第3戦で先発登板することが決まっています。