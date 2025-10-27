中田翔、部屋に飾った“旧車”に反響「Z見たいです」 実兄・愛息が“顔出し”出演
今シーズン限りで現役引退をした元プロ野球選手・中田翔（36）が27日、自身のYouTubeチャンネルを更新。引退直前の心境を語る動画で自身のガレージに反響が寄せられている。
【動画】「こんな部屋あこがれるわあ」…中田翔、「男のロマン」「大人の遊び場」部屋＆“愛車”公開
「【引退前】中田翔邸で引退前の心境について聞いてみた」という動画で、自身の今の心境を語り、途中で息子の力翔くんや中田の実兄・龍さんも顔出しで出演し、これまでの現役生活をねぎらった。
この動画には「プライベートな中田選手を見せてもらえて幸せです、、、！！」「兄貴カッコよすぎやん！イメージと違ってびっくりしました」などの声が寄せられた。
また、「この男のロマンみたいな場所良いなー！大将に似合いすぎる！」「良いガレージですね」「大人の遊び場やん最高」「こんな部屋あこがれるわあ」など、中田の部屋に注目するコメントも多数寄せられ、背景にあったカワサキのバイクに対し「バイクも好きやったんか」「ガレージ紹介お願いします Z見たいです」「こんないかついのに、ちゃんと大型免許取りに行ってたのかわいい」「男はカワサキですね 大将」などのコメントが寄せられている。
【動画】「こんな部屋あこがれるわあ」…中田翔、「男のロマン」「大人の遊び場」部屋＆“愛車”公開
「【引退前】中田翔邸で引退前の心境について聞いてみた」という動画で、自身の今の心境を語り、途中で息子の力翔くんや中田の実兄・龍さんも顔出しで出演し、これまでの現役生活をねぎらった。
この動画には「プライベートな中田選手を見せてもらえて幸せです、、、！！」「兄貴カッコよすぎやん！イメージと違ってびっくりしました」などの声が寄せられた。