今回は、かつて自分をいじめた男性に同窓会で再会したけれど、その男性にありえないことを言われ、ブチ切れた女性のエピソードを紹介します。

「これで許してもらえるよね？」

「小6の頃クラスの男子3人からいじめられ、心に深い傷を負いました。そしてその15年後、小学校の同窓会が開催され、幹事の女友達から頼まれて出席したんです。

しかしそこで、かつて私をいじめた男子たちに遭遇……。しかもその男子たちは笑顔で話しかけてきて『私をいじめた過去を忘れたのかな』と思いましたね。

そして、いじめの主犯格だった男子が急に私に謝ってきたのですが、『悪ノリでいじめただけだよ』『悪気はなかったんだ。これで許してもらえるよね？』と言ってきて、唖然……。簡単に許せるわけないですよね。

で、私が謝罪を拒否したら、その男子は激怒。マジでありえないと思いブチ切れました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2023年6月）

▽ この元いじめっ子男子は、自分がしたことの罪の重さをまるで分かっていないようですね。こんな軽い謝罪で、しかもありえない言い訳をしてきて許せるわけないですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。