NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』公式Instagramが更新され、染谷将太の33歳の誕生日を祝うオフショットが公開された。

参考：『べらぼう』横浜流星「おっかさん」に込められた感謝と愛 知る喜びがエンタメの醍醐味に

一度は蔦重（横浜流星）の元から離れたものの、再び一緒に作品を作り上げていくようになった歌麿（染谷将太）。妻・きよ（藤間爽子）を喪いながらも、絵描きとして新たな一歩を踏み出している。

投稿には、9月3日に33歳の誕生日を迎えた染谷を現場で祝う様子が公開されている。染谷に特別ケーキを手渡すみの吉役の中川翼、横浜流星、橋本愛に囲まれながら、“誕生日サングランス”をかけてお茶目なポーズを取る染谷、“タブル3”ポーズで33歳を表す染谷の姿が切り取られている。

また、他の投稿では、横浜と蔦重の母・つよ役の高岡早紀のオフショットも。第41回では、初めて蔦重が「おっかさん」、つよが「重三郎」と呼ぶ場面もあり、親子の愛が交錯する一場面、そして2人にとって最期かもしれない会話を思わせる演出が話題となった。つよを演じた高岡は「あくまで自分の解釈ですが、蔦重の前に姿を現さなかった間も、つよはずっと蔦重を見守っていたのではないか、と想像しました｣と語っている。

（文＝リアルサウンド編集部）