映画『最終楽章 響け！ユーフォニアム 前編』の公開日が2026年4月24日に決定。あわせて第1弾キービジュアルと予告編が公開された。

『響け！ユーフォニアム』は、京都アニメーションが手がける吹奏楽アニメシリーズ。2015年4月にTVアニメ1期の放送を開始してから、TVアニメが3期、劇場版や特別編、スピンオフ映画など5本が制作され、2025年に10周年を迎えた。そして本作『最終楽章 響け！ユーフォニアム』にて完結を迎える。

公開されたビジュアルには、主人公の黄前久美子とその友人・高坂麗奈が凛とした表情で立ち、その背後には歴代部長と副部長の後ろ姿が。キャッチコピー「この軌跡が、次の曲になる」が添えられている。

予告編は、TVシリーズ3期では描かれていない舞台袖の新規カットを使用。TVシリーズ第1期にて久美子が号泣しながら悔しさを吐露するシーンで印象的に使われる「地獄のオルフェ」（別名「天国と地獄」）がBGMとして流れている。

また、第1弾キービジュアルを使用したムビチケが10月31日に各劇場や通販サイトにて発売されることが決定。ムビチケを1枚購入すると「“ストリート”で舞い上がる高揚感！」クリアファイル（全4種ランダム／A4サイズ）が1枚配布される。クリアファイルのイラストはキャラクターデザイン・池田和美による描き下ろしで、ストリートコーデに身を包んだキャラクターたちが描かれている。（文＝リアルサウンド編集部）