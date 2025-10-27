ËÌÌîñ¥ÂÀ¤¬8»î¹ç¤Ö¤êÀèÈ¯¤Ç1G1A!! ¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÅ¾ÅÝ¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÂ³¹Ô¡¢¥´¡¼¥ë¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â
¡¡¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤ÎFWËÌÌîñ¥ÂÀ¤¬26Æü¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè11Àá¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥¦¥£¡¼¥óÀï¤Ç1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ3-0¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÌî¤Ï¸ø¼°Àï8»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤ÈÁ°È¾8Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°º¸¤«¤éÃæ±û±¦´ó¤ê¤ØÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤Ã¤Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¿¯Æþ¡£GK¤Î¸Ô¤Î´Ö¤òÈ´¤¯µ»¤¢¤ê¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï2»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤êº£µ¨3ÅÀÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Á°È¾16Ê¬¤Ë¤Ï¼«¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢Áê¼ê¤Î¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¼õ¤±¤ÆÅ¾ÅÝ¤¹¤ë¡£ËÌÌî¤ÏFK¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤òÂ³¹Ô¡£¼ç¿³¤¬¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ëÃæ¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ø¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ËÌÌî¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿FW¥¨¥É¥â¥ó¥É¡¦¥Ù¥¤¥É¥¥¡¼¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤òFW¥±¥ê¥à¡¦¥¢¥é¥¤¥Ù¥´¥Ó¥Ã¥Á¤¬¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¤âËÌÌî¤Ï¸åÈ¾11Ê¬¡¢¼«¿Øº¸¥µ¥¤¥É¤ÇÁê¼ê¤ò¤«¤ï¤¹¤È2¿ÍÌÜ¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¿¥Ã¥Á¤Ç²ÚÎï¤ËÆÍÇË¡£±¦¥µ¥¤¥É¤ËÅ¸³«¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òDF¥Æ¥£¥à¡¦¥È¥é¥Þ¡¼¤¬¼ý¤á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤Ç3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ËÌÌî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç2¥¢¥·¥¹¥ÈÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¯¥í¡¼¥Í¡Ù¤ÏËÌÌî¤ò¡ÖÂÀÍÛ¤¬¾º¤Ã¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¾Î¤¨¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ËÁª½Ð¤·¤¿¡£Ä¾¶á¤Î¸ø¼°Àï4»î¹ç¤Ç2¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
