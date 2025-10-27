Aile The Shota、ラブソング「月見想 (Prod. 蔦谷好位置)」MV公開
Aile The Shotaが｢月見想 (Prod. 蔦谷好位置)｣のMVを公開した。
楽曲の世界観に合わせて刻一刻と変化していく温度やAile The Shotaの歌声から伝わる悲哀を深い影のあるトーンで表現し、楽曲の世界観に没入できるMVに、視聴者からは「一本の映画を観たような感覚」という声が寄せられ、描かれる感情の揺れ動きに「苦しくて美しい」「胸がギュッとなった」「色々思い出して泣けてくる」など、共感を呼んでいる。
経験していないはずの失恋さえ思い出されるような、秋の夜長に寄り添う珠玉のバラード「月見想」の世界観となっている。
なお、本MVの撮り下ろしフォトがランダムで貰える楽曲シェアキャンペーンが本日より開催されている。
◾️デジタルシングル「月見想 (Prod. 蔦谷好位置)｣
2025年10月24日（金）リリース
配信：https://orcd.co/ats_tsukimisou
・楽曲シェアキャンペーン
https://ailetheshota.tokyo/topic/tsukimisou_share/
10/27(月)~11/3(月)23:59まで
