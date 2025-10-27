株式会社マウスコンピューターは、10月27日（木）より始まった「Amazon スマイルSALE」において、クリエイター向けPC「DAIV」をはじめとした製品をセール価格で販売している。

例えばIntel Core Ultra 7 プロセッサー 265、NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti、メモリ32GBの「DAIV KMI7G6TB83SJW105AZ」は、参考価格30万9,800円のところ、15%OFFの26万3,330円になっている。

セール名

Amazon スマイルSALE

セール期間

2025年10月27日（月）～11月4日（火）

対象製品（例）

DAIV KMI7G6TB83SJW105AZ

30万9,800円→26万3,330円（15%OFF）

DAIV Z6（ZRI9G70SR3SJW1AZ）

36万9,800円→31万9,800円（14%OFF）

DAIV R4（R4I7G50WT3SJW103AZ）

259,800円→209,800円（19%OFF）