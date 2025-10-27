キャンペーン：クリエイター向けPC「DAIV」がAmazon スマイルSALEの対象に RTX 5060 Ti搭載モデルが15%OFFなど
株式会社マウスコンピューターは、10月27日（木）より始まった「Amazon スマイルSALE」において、クリエイター向けPC「DAIV」をはじめとした製品をセール価格で販売している。
例えばIntel Core Ultra 7 プロセッサー 265、NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti、メモリ32GBの「DAIV KMI7G6TB83SJW105AZ」は、参考価格30万9,800円のところ、15%OFFの26万3,330円になっている。
セール名
Amazon スマイルSALE
セール期間
2025年10月27日（月）～11月4日（火）
対象製品（例）
DAIV KMI7G6TB83SJW105AZ
30万9,800円→26万3,330円（15%OFF）
DAIV Z6（ZRI9G70SR3SJW1AZ）
36万9,800円→31万9,800円（14%OFF）
DAIV R4（R4I7G50WT3SJW103AZ）
259,800円→209,800円（19%OFF）