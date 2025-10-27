PHOTO：伊東実咲

BAND-MAIDが5月10日「メイドの日」より開催している＜BAND-MAID TOUR 2025＞のFINAL ROUNDが大阪・なんばHatchで開幕した。

◆ライブ写真

本ツアーは約7ヶ月をかけて15会場にて17公演を行うロングツアーになっており、11月1日に開催するCLUB CITTA’公演までの全公演がSOLD OUTという盛況ぶりだ。8月9日に愛知・DIAMOND HALLにて終了したSECOND ROUNDから2ヶ月半ぶりのワンマンライブとなったが、BAND-MAIDはその間国内外のフェス出演に加え、10月22日に8曲入りの最新EP『SCOOOOOP』をリリースしている。

リリース2日後に開催となったなんばHatch公演では、SECOND ROUNDまでと全く異なるセットリストと、これぞFINAL ROUNDという圧巻の完成度のパフォーマンスでオーディエンスを熱狂させ、大盛況のうちに幕を閉じた。ツアーファイナルとなる12月7日開催の東京・ガーデンシアター公演のチケットは現在先行抽選の申し込みを受付中。

さらに、10月25日、26日には、幕張メッセ9-11ホールにて開催された＜HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR -JAPAN FINAL-＞にゲストアクトとして出演。2日間ガラッと異なるセットリストで観客を魅了した。その中でも一際大きな歓声が上がったのは、両日サプライズで披露されたL’Arc-en-Cielの名曲「HEAVEN’S DRIVE」のカバー。SAIKI(Vo)が「まだまだBAND-MAIDと遊んでくれますか？」とフロアを煽り、会場をヒートアップさせたまま出番を終え、HYDEへとバトンを渡した。

また、EP『SCOOOOOP』のリリースを記念して現在「LINE MUSICキャンペーン」「SNSシェアキャンペーン」が開催中だ。こちらは抽選でBAND-MAIDサイン入り『SCOOOOOP』アートボードやオリジナル画像などの、今作限定のプレゼントがもらえるキャンペーンとなっている。

BAND-MAIDは12月21日＜MERRY ROCK PARADE 2025＞、12月29日＜COUNTDOWN JAPAN 25/26＞への出演が決まっており、年末まで活発に活動予定だ。

■セットリスト BAND-MAID＜HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR -JAPAN FINAL->

10月25日：https://open.spotify.com/playlist/7kG9CDlCztc1L1fkr6FaWd?si=d214674d9b614bd0&pt=40bf6beafd423a133043cdb0f28959ca

10月26日：https://open.spotify.com/playlist/5k8pLGhqQI8Pn1n1f9QSOd?si=bf138fcd17e64ba1&pt=5a4c341856049cf0dd7f4b8b45ecfca3

■＜BAND-MAID TOUR 2025＞

※終了公演は省略 ◆FINAL ROUND

2025年

10月24日（金）大阪 なんばHatch SOLD OUT

11月1日（土）神奈川 CLUB CITTA’ SOLD OUT

12月7日（日）東京 東京ガーデンシアター 東京ガーデンシアター公演

オフィシャル7次先行

受付期間：10月22日(水)12:00〜11月2日(日)23:59

受付：東京ガーデンシアターのみ

国内受付： https://l-tike.com/bandmaid/

海外受付：https://l-tike.com/st1/bandmaid2025

■EP『SCOOOOOP』

2025年10月22日（水）リリース

購入：https://BAND-MAID.lnk.to/SCOOOOOP_CD

配信：https://band-maid.lnk.to/SCOOOOOP ◆完全生産限定盤

CD+Blu-ray + “Poster-style booklet”（特殊仕様）

品番：PCCA-06425 POS：4524135262523

価格：5,900円（税込）

仕様：特殊仕様 ◆初回生産限定盤

CD+DVD

品番：PCCA-06426 POS：4524135262530

価格：3,500円（税込）

仕様：2DWケース透明 ◆通常盤

CD

品番：PCCA-06427 POS：4524135262547

価格：2,500円（税込）

仕様：通常仕様 ◆収録内容

［CD］（全形態共通）

M-1：Present Perfect

M-2：Ready to Rock

M-3：What is justice?

M-4：SUPER SUNSHINE

M-5：SION

M-6：Dilly-Dally

M-7：Zen

M-8：Lock and Load ［Blu-ray/DVD］（完全生産限定盤/初回生産限定盤のみに収録）

Zen (Instrumental Video)

Ready to Rock (Instrumental Video)

What is justice? (Instrumental Video) Blu-rayのみマルチチャンネル対応となります。（一部デッキに関しては非対応）

※マルチアングルへの諸注意

「EDIT ver.(multiple angle)」はマルチアングルトラックとなっており、アングルの切り替えがお楽しみいただけます。

尚、ご使用になるプレーヤーにより、操作が若干異なる場合があります。詳しくはプレーヤーの取扱説明書をご参照ください。又、プレイヤーにより、マルチアングルトラックに対応していない場合があります。あらかじめご了承ください。 予約：https://BAND-MAID.lnk.to/SCOOOOOP_CD

※価格、収録内容共に予告なく変更する事が御座います。 ◆各形態初回生産分封入特典

・各形態初回生産分限定“SCOOOOOP”オリジナルピック封入（全9種）

“SCOOOOOP”収録楽曲のタイトルをモチーフにしたオリジナルデザインのピックを、全9種類の中から1種ランダムで封入。

※9種類のうち1種はシークレット仕様となっています ・各形態の初回生産分には、BAND-MAID “SCOOOOOP”リリース記念 応募抽選キャンペーンチラシを封入！

【SCOOOOOP賞】

メンバー直筆サイン入り“SCOOOOOP”オリジナルTシャツ（ユニセックス／フリーサイズ） … 10名様

【BAND-MAID賞】

メンバー直筆サイン入り“SCOOOOOP”オリジナルポスター … 30名様 ◆ショップ別オリジナル特典

Amazon.co.jp：オリジナル絵柄メガジャケ

タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：アクリルキーホルダー（50mm×50mm)

全国HMV/HMV&BOOKS online：缶マグネット(40mm×40mm)

楽天ブックス：ビニールスライダーケース ※オリジナル配送BOXでお届け

セブンネットショッピング：ビニールバッグ（完全生産限定盤・初回限定生産盤）／アクリルコースター（90mm×90mm)（通常盤）

Neowing / CDJAPAN：A4クリアファイル

ポニーキャニオンショッピングクラブ、その他法人：ポストカード(120mm×120mm) ○BAND-MAID『SCOOOOOP』を上記対象店舗でご予約購入いただくと、先着でショップ別オリジナル特典をプレゼントいたします。

※特典は先着の付与となりますので、なくなり次第終了となります。 予めご了承ください。

※一部店舗に取扱いのない店舗がございますので、ご予約・ご購入時にご確認ください。

※ECサイトでご予約の場合、特典付き商品をご希望の場合は必ず特典付きカートからご注文下さい。

一部ECサイトでは予約済み商品がキャンセル不可の場合がございますのでご注意ください。 ○楽天ブックス「BAND-MAIDオリジナル配送BOX」につきまして

※楽天ブックスにて対象商品をご購入いただいたお客様限定で、オリジナルデザイン仕様の“BAND-MAIDオリジナル配送BOX”で商品をお届けします。

※数量に限りがあります。無くなり次第終了とさせていただきます。

※配送BOXは、配送伝票やバーコード、テーブが直接貼付された形態でのお届けとなります。また、配送中の汚れ、破損による交換はお断りいたします。 ■New EP『SCOOOOOP』配信開始記念、「Present Perfect」SNSシェアキャンペーン

・賞品

BAND-MAIDオリジナル画像

・対象ストリーミングサービス

Apple Music/Spotify/Amazon Music Unlimited/LINE MUSIC/YouTube Music/AWA/dヒッツ/KKBOX

・応募期間

2025年10月22日0:00〜11月5日(JST)

・プレゼント送付時期

応募締切より1週間内を予定

・対象楽曲

「Present Perfect」 ■■New EP『SCOOOOOP』配信開始記念、「Present Perfect」LINE MUSIC再生キャンペーン

・プレゼント内容

再生数に応じて、

A賞 100回以上再生〜全員にBAND-MAIDのオリジナルスマホ待受画像を全員にプレゼント

B賞 1010回以上再生〜抽選でBAND-MAIDサイン入り『SCOOOOOP』アートボード（5名）をプレゼント

※A賞は条件を満たした方全員が対象、B賞は条件達成者の中から抽選となります。

・応募期間

2025年10月22日0:00〜11月11日23:59(JST)

・プレゼント送付時期

2026年1月下旬までを予定

・対象楽曲

「Present Perfect」

