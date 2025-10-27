中森明菜、還暦バースデーライブの模様をBlu-ray＆DVD化！「お手にとってみてくださいね！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

中森明菜のファンクラブ限定還暦バースデー公演『ALDEA Bar at Tokyo 2025』（読み：アルデア バー アット トウキョウ ニゼロニゴ）が、2026年1月14日にBlu-ray＆DVDで発売されることが決定した。

■『FANCLUB LIVE「ALDEA Bar at Tokyo 2025」』の仕様は全5形態

本作には、2025年7月12日～16日に東京・丸の内 COTTON CLUBにて5日間全9公演完全超満員で開催された中森明菜のファンクラブ限定イベント『ALDEA Bar at Tokyo 2025』より、記念すべき7月13日の還暦60歳バースデー公演を全曲収録。

収録曲は、セルフカバーJAZZバージョンのシングル曲6曲「飾りじゃないのよ涙は -JAZZ-」「I MISSED “THE SHOCK” -JAZZ-」「二人静 -JAZZ-」「月華 -JAZZ-」「APPETITE -JAZZ-」「Days -JAZZ-」に加え、アルバム曲を織り交ぜた全10曲（メドレー含む）となっている。

『FANCLUB LIVE「ALDEA Bar at Tokyo 2025」』の仕様は、

・2枚組完全生産限定BOX（Blu-ray＋CD+アクリルスタンド2体[RED×RED]+ステッカーシートA）

・2枚組完全生産限定BOX（Blu-ray＋CD＋アクリルスタンド2体[PURPLE×WHITE]＋ステッカーシートB）

・通常盤三方背BOX（Blu-ray＋トレーディングカード1枚）

・通常盤三方背BOX（DVD＋トレーディングカード1枚）

・FC限定版2枚組完全生産限定BOX（Blu-ray＋CD＋写真集）

の全5形態。

FC限定版と2枚組完全生産限定BOX（2形態）には、Blu-ray特典映像として、セルフカバーJAZZバージョンのMVを高画質収録。さらに、全10曲収録（MCなし）のライブCD付き。また、2枚組完全生産限定BOX（2形態）には、アクリルスタンド2体（[RED×RED] 赤衣装×赤衣装 / [PURPLE×WHITE] 紫衣装×白衣装）＆ステッカーシート（A/B）を同梱。通常盤Blu-ray/DVDには、中森明菜トレーディングカード全8種（全8種類の衣装）からランダム1枚が封入される。

FC限定版2枚組完全生産限定BOX（Blu-ray＋CD＋写真集）は、特製紙＆赤箔押しの特別装丁超豪華BOX仕様。さらに、オリジナル写真集（24ページ）を封入。そして、中森明菜のMC映像がほぼノーカットで収録される。店舗別先着購入者特典などの詳細はオフィシャルサイトまで。

■「I MISSED “THE SHOCK” -JAZZ-」を全国3都市のプラネタリウムで超先行上映

さらに、Blu-ray＆DVDの発売前に「I MISSED “THE SHOCK” -JAZZ-」の先行上映が決定。11月28日より東京・福岡・神戸のプラネタリウムで順次初上映される『中森明菜 ザ・ステージ・プラネタリウム』 の目玉映像として初公開される。中森明菜の歌唱シーンを、360度見わたせるプラネタリウムで体感できる初の全天周映像作品で、先端の技術により4K化＆プラネタリウムドーム用に再構築された、彼女の世界観に没入できるファン感涙の映像作品だ。冒頭では、中森明菜のスペシャル音声メッセージが観客を迎える。

また『FANCLUB LIVE「ALDEA Bar at Tokyo 2025」』のトレーラー映像も公開。中森明菜本人の貴重な肉声による告知コメントも要チェックだ。

2026.01.14 ON SALE

Blu-ray＆DVD『FANCLUB LIVE「ALDEA Bar at Tokyo 2025」』

