¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡¢³Ú¶ÊÄó¶¡¥³¥ó¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø²»³ÚÀ¤³¦¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÂè4ÃÆÈ¯Çä·èÄê
¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤¬¡¢³Ú¶ÊÄó¶¡¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Ì¾¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¥·¥ê¡¼¥ºÂè4ÃÆ¡Ø¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤Î²»³ÚÀ¤³¦¸¡Ù¤ò12·î10Æü¤Ë2ËçÁÈCD¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥á¥í¥Ç¥£¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Äó¶¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¤è¤êµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢²»³ÚÅª¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿Èà¤ÎË°¤¯¤Ê¤ÁÏÂ¤À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
º£ºî¤Ë¤Ï¡¢¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¿Íµ¤¶Ê¤«¤é¸½ºß¤Ç¤ÏÆþ¼êº¤Æñ¤Ê³Ú¶Ê¤Þ¤Ç¡¢À¤Âå¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤âÉý¹¤¤Á´25¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÍÍ¡¢¶ÌÃÖ¼«¿È¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨²è¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»å°æ½ÅÎ¤¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ê¡¼¥Î¡¼¥Ä¤â¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥íºîÉÊ¤ä°ÂÁ´ÃÏÂÓ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤Î³Ú¶Ê¤âÂ¿¤¯¡¢Èà¤ÎÂ¿ºÍ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê²»³ÚÀ¤³¦¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
◾️V.A.¡Ø¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤Î²»³ÚÀ¤³¦¸¡Ù
2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
CD¡ÊUHQCD¡Ë2ËçÁÈ »°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹
²Á³Ê¡§4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§COCB-42617¡Á8
¥é¥¤¥Ê¡¼¥Î¡¼¥Ä¡§»å°æ½ÅÎ¤
¢¡DISC 1
1.MIE¡ÖÁëÊÕ¤«¤é¡×
¡¡¡¡¡Êºî»ì¡§ÍèÀ¸¤¨¤Ä¤³ ºî¶Ê¡§¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ë1983
2.´äºê¹¨Èþ¡Ö¤³¤È¤Å¤±¡×
¡¡¡¡¡Êºî»ì¡§ÍÇÏ»°·Ã»Ò ºî¶Ê¡§¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ë1983
3.郄¶¶¿¿Íü»Ò¡Ö¥é¥é¥Ð¥¤¥·¡¼¥¬¥ë¡×
¡¡¡¡¡Êºî»ì¡§ÂçÄÅ¤¢¤¤é ºî¶Ê¡§¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ë1983
4.ËÜÅÄ¶³¾Ï ¡Ö£Ï£Î£Å £Î£É£Ç£È£Ô £È£Å£Á£Ö£Å£Î¡×
¡¡¡¡¡Êºî»ì¡§¾¾°æ¸ÞÏº ºî¶Ê¡§¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ë1984
5.¸¶ÅÄË§Íº ¡ÖBright Light in the Sea¡×
¡¡¡¡¡Êºî»ì¡§Åì³¤ÎÓÎÉ ºî¶Ê¡§¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ë1983
6.ÀÐÀî¤Ò¤È¤ß¡ÖÎø¤Ï¥À¥¤¥¹¤Þ¤«¤»¡×
¡¡ ¡Êºî»ì¡§ÅÄ¸ý½Ó ºî¶Ê¡§¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ë1984
7.Í³µª¤µ¤ª¤ê¡ÖÊÑ¿´¡×
¡¡¡¡¡Êºî»ì¡§»Ä´ÖÎ¤¹¾»Ò ºî¶Ê¡§¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ë1984
8.°ËÆ£Ëã°á»Ò¡ÖÍ¥¤·¤¤å«¡×
¡¡¡¡¡Êºî»ì¡§ÇäÌî²íÍ¦ ºî¶Ê¡§¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ë1984
9.ÅÄ¸¶½ÓÉ§¡Ö¿§ÃË£Ó£Å£Ø£Ù £Î£É£Ç£È£Ô¡×
¡¡¡¡¡Êºî»ì¡§¿¹ÀãÇ·¾ç ºî¶Ê¡§¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ë1985
10.µµÊ¥Í§¹á¡Ö¤É¤³¤«¤é¤¤¿¤Î¡×
¡¡¡¡¡Êºî»ì¡§¾®Ìº²Â ºî¶Ê¡§¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ë1989
11.MARLENE¡ÖNever Say Goodbye¡×
¡¡¡¡¡Êºî»ì¡§MARLENE ºî¶Ê¡§¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ë1989
12.Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¤¸¤ã½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¡¡¡Êºî»ì¡§¾¾°æ¸ÞÏº ºî¶Ê¡§¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ë1989
¢¡DISC 2
1.²®ÌîÌÜÍÎ»Ò¡ÖÁÛ¤¤½Ð¤Ë¤ÏÁá¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¡¡¡Êºî»ì¡§¾¾°æ¸ÞÏº ºî¶Ê¡§¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ë1989
2.À¾ÅÄ¤Ò¤«¤ë¡Ö¹¬¤»¤Ï¤¤Ã¤È¡×
¡¡¡¡¡Êºî»ì¡§¾¾°æ¸ÞÏº ºî¶Ê¡§¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ë1992
3.ÃÓÅÄÁï¡Ö¥·¥¨¥¹¥¿¡×
¡¡ ¡Êºî»ì¡§ÃÓÅÄÁï ºî¶Ê¡§¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ë1992
4.¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡Öµáº§¡×
¡¡¡¡¡Êºî»ì¡§¾¾ËÜÎ´ ºî¶Ê¡§¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ë1992
5.ÏÂµ×°æ±Ç¸«¡ÖÎ¥¤ì¤Æ¤â¡×
¡¡¡¡¡Êºî»ì¡§ÏÂµ×°æ±Ç¸« ºî¶Ê¡§¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ë1992
6.¿¹»³ÎÉ»Ò¡Ö¤¿¤È¤¨ËèÆü¤¬¡×
¡¡¡¡¡Êºî»ì¡§±óÆ£µþ»Ò ºî¶Ê¡§¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ë1994
7.±§ÅÔÈþ·Ä»Ò¡Ö¸ÏÍÕ¤ÎÎØÉñ ¡×
¡¡¡¡¡Êºî»ì¡§±§ÅÔÈþ·Ä»Ò ºî¶Ê¡§¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ë1995
8.ÀÐÀîÂëÉ§¡Ö¤ï¤¿¤Ü¤¦¤·¡×
¡¡¡¡ ¡ö¥¤¥ó¥¹¥È³Ú¶Ê¡Êºî¶Ê¡§¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ë1996
9.¹áÀ¾¤«¤ª¤ê¡Ö¤¹¤¡×
¡¡¡¡¡Êºî»ì¡§¹áÀ¾¤«¤ª¤ê ºî¶Ê¡§¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ë1997
10.±§°æ¤«¤ª¤ê¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ç¤Ï¤¸¤á¤è¤¦¡×
¡¡¡¡¡Êºî»ì¡§¾¾°æ¸ÞÏº ºî¶Ê¡§¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ë1997
11.ÀÄÅÄÅµ»Ò¡Ö¥¹¥é¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡×
¡¡¡¡¡Êºî»ì¡§ÀÄÅÄÅµ»Ò ºî¶Ê¡§¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ë2016
12.King & Prince¡ÖWe Are Young¡×
¡¡¡¡¡Êºî»ì¡§¤¤¤·¤ï¤¿¤ê½ß¼£ ºî¶Ê¡§¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ë2023
◾️¡ã¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼ 2025¡ä
2025Ç¯
12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¥Û¥Æ¥ëÆü¹Ò¶âÂô¡¡
12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥Ë (Åìµþ)
12·î15Æü¡Ê·î¡Ë¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥ËËëÄ¥
12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥ËÂçºå
12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¿·¹âÎØ¡ÖÈôÅ·¡×(¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¸ø±é¡Ë
