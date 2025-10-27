(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

ILLITが、11月24日に初の韓国シングルでカムバックすることを発表した。

韓国での新譜リリースは、2025年6月にリリースした3rdミニアルバム『bomb』以来、約5カ月ぶりとなる。

タイトルに「もう可愛くない」という意味を込めた本作は、“世の中から見た私と、私が眺める私は同じではない”ということを感じ始めた率直な「私」のストーリーになっているという。ILLITは「私」のまっすぐな感情を描いた1stミニアルバム『SUPER REAL ME』と2ndアルバム 『I’LL LIKE YOU』を経て他人との関係を結んだ3rdミニアルバム『bomb』以降、新しい変化を遂げていく。

「NOT CUTE ANYMORE」の予約販売は、10月27日11時からすでに開始しているので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️1stシングルアルバム「NOT CUTE ANYMORE」

韓国発売日：2025年11月24日（月）

日本お届け予定日：2025年11月25日（火）

※発売日は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

「NOT CUTE ANYMORE」一般盤

全2形態 (NOT CUTE ver. / NOT MY NAME ver.)

3,190円（税込） 「NOT CUTE ANYMORE」(Weverse Albums ver.)

全1形態

1,870円（税込） 「NOT CUTE ANYMORE」Merch盤 (Little Mimi ver.)

全1形態6種（ランダム）

7,810円（税込） 「NOT CUTE ANYMORE」Merch盤 (ILLIT x Ashley Williams Pouch ver.)

全1形態2種 (I HEART ME / COLLAGE)

5,225円（税込） 「NOT CUTE ANYMORE」一般盤・Weverse Albums ver. 2形態3種セット

8,250円（税込） 「NOT CUTE ANYMORE」一般盤2種セット

6,380円（税込） 「NOT CUTE ANYMORE」Merch盤 (ILLIT x Ashley Williams Pouch ver.) 2種セット

10,450円（税込） ※‘NOT CUTE ANYMORE’ 一般盤および‘NOT CUTE ANYMORE’ Merch盤は韓国チャート(ハント[HANTEO]チャート、サークル[CIRCLE]チャート)と、日本オリコンランキング、Billboard Japanチャートへ反映されます。

