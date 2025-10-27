岡田准一主演Netflix『イクサガミ』に阿部寛の参戦決定！メイン予告＆キーアート解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

岡田准一が主演を務めるNetflixシリーズ『イクサガミ』（11月13日より世界独占配信）のメイン予告、キーアート、新キャストが解禁となった。

■阿部寛が演じるのは参加者から「化け物」と言われる男

本作は、直木賞作家・今村翔吾の文庫書き下ろし長篇小説『イクサガミ』を原作とした超弩級のバトルロワイヤル。主演に加え、プロデューサー、アクションプランナーを務める岡田准一をはじめ、藤崎ゆみあ（「崎」は、たつさきが正式表記）、清原果耶、東出昌大、染谷将太、早乙女太一、遠藤雄弥、岡崎体育、城桧吏、淵上泰史、山田孝之、一ノ瀬ワタル、井浦新、田中哲司、中島歩、吉岡里帆、二宮和也、玉木宏、伊藤英明、濱田岳ら、オールスターキャストの出演が話題を集めている。9月に開催された第30回釜山国際映画祭でのワールドプレミアでは、海外からも絶賛の声が続出した。

作品への期待が高まるなか、このたびメイン予告が解禁。292名の志士たちが集められた京都・天龍寺、火蓋が切られたのは蠱毒（こどく）という名のゲーム。各自に配られた木札を奪い合い、東京に辿り着いた者には大金が与えられる。ゲーム開始の号令とともにひとりの男の首が落とされると、292人による決死のバトルが開幕。遠距離の弓、スピードの短刀、破壊力の大剣。あるいは、徒党を組む戦略家。その戦い方は、実に292通り。生と死が交錯する、壮絶なバトルが今、目まぐるしく展開されていく。

プロデューサーの岡田は、「このキャラとこのキャラが戦うのか」「このキャラクターは、もしかしたら死んでしまうのではないか」など、視聴者を物語へ強烈に引き込む展開づくりに集中。製作に際してこだわり抜いたのは、「いかにカッコ良く、強力なキャラクターとシンプルなストーリーで描き切るか」という点だった。

個性的なキャラクターの中でも特に目を引くのが、阿部寛演じる岡部幻刀斎。巨躯に長い白髪の不気味な出で立ちで、参加者から「化け物」と言われる男は、ゲームをさらに混沌とさせる。

そして、キーアート（メイン写真）にも注目だ。愁二郎（岡田准一）の刀に映る蠱毒の参加者たち。彼と対峙した者たちには、どのような運命が待ち受けるのか。

時代に取り残されし志士たちの超ド級のバトルロワイヤルNetflixシリーズ『イクサガミ』は、11月13日よりNetflixにて世界独占配信。

■作品情報

Netflixシリーズ『イクサガミ』

11/13（木）世界独占配信（全6話一挙配信）

出演：岡田准一

藤崎ゆみあ 清原果耶 東出昌大

染谷将太 早乙女太一 遠藤雄弥 岡崎体育 城桧吏

淵上泰史 榎木孝明 酒向芳 松尾諭 矢柴俊博 黒田大輔 吉原光夫

一ノ瀬ワタル 笹野高史 松浦祐也 宇崎竜童

井浦新 田中哲司 中島歩

山田孝之 吉岡里帆 二宮和也

玉木宏 伊藤英明

濱田岳/ 阿部寛

監督：藤井道人、山口健人、山本透

原作：今村翔吾『イクサガミ』シリーズ（講談社文庫刊）

脚本：藤井道人、山口健人、八代理沙

主演・プロデューサー・アクションプランナー：岡田准一

