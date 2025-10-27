2011年フィンランドのヴァンターで結成された若手ハードロックバンドShiraz Laneから待望の4作目となるスタジオ・アルバム『In Vertigo』がリリースになった。その発売前にヘルシンキの人気ロックバー The RIFF で入場無料の誰でも参加できる先行リスニングパーティが行われたので行ってきた。

当日夕方、平日にもかかわらず会場にはだんだんとロックファンが集まってきた。スタートの19時になるとメンバーがカウンターに登場し、集まってくれたファンに挨拶。ニューアルバムをフルで2回かけるよとリスニングパーティスタート！1回目、2回目とも曲が流れてる間メンバーは集まってくれたファンと話したりツーショットに応じたりとファンサービスたっぷりなのは嬉しい。

1回目が終わるとQ＆Aコーナーがあり、ファンからアルバム発売日の翌日のヘルシンキ公演ではニューアルバム全曲演奏する？って質問が飛んだ。

「その時はまだ全曲はしないが将来的には可能性はあり。バンドのソーシャルネットでどの曲をライブで聴きたいか聞くかもしれない。少しづつ新しい曲がセットリストに増えていくと思う。各公演全く同じセットリストではないよ。」とのことだ。そして今作では初めてLPレコードも発売になるとのことで、壁に飾っても見ごたえあるとお勧めしていた。

このニューアルバムのトラックリストの中に「Sayonara Love」という曲のタイトルが目にはいり、この曲はどうやって誕生したのか聞いてみた。

「日本の雰囲気を感じる曲のベースになるものができていて、プロデューサーが歌詞をいくつか挙げていってて、そのトップラインに”サヨナラ”って言葉があったんだ。」とミキ。

「俺達日本に行った時のいい思い出が残ってて、子供の頃大好きでよく聴いてたDingoってバンドの”Nahkatakkinen tyttö”って曲があるんだけど、日本っぽいひねりをいれたそういう曲を書いてみたらどうかって思ったんだ。原則として実際の体験に基づき、同時にその周りにストーリーを作り上げていった。なぜなら素晴らしい国だったからその思い出を曲にしてよみがえらせたんだ。」とハンネスは付け加えた。

BARKSの読者の皆さんあてのメッセージも受け取りました。

（ベースのジョエルはこの時まだ会場に到着してなかったため4人からのメッセージになってます。）

「ハローBARKS（の読者の皆さん）! 俺達Shiraz Laneだ。ニューアルバム『In Vertigo』をリリースしたことをお知らせできてとても嬉しいよ。日本行くまでに爆音で楽しんでくれ！みんなに会える日がやってくることを待ちきれないよ。サポートありがとう！」

このニューアルバムはこれまで長年のコラボレーターであるスウェーデン人のペール・アルドハイム（Def Leppard、H.E.A.T、Pain）をプロデューサーに迎えて制作されたとのことだ。

アルバム通して聴いた感想は、ヴォーカルのハンネスのハイトーンヴォイスが心地よく響き渡り、ハードでありながらスリージーでキャッチャーなメロディとぴったり合体。モダンなハードロックサウンドに仕上がっていて、ギターソロもかっこよく若いエネルギー満載。ライブで観て聴くと最高に盛り上がるに違いない！まずは聴いてみてほしい。

新作の日本盤はMARQUEE/AVALONからボーナストラック付きでリリースされていて日本盤のボーナストラックはフィンランドのSpotifyでは聴けないのでうらやましい限り。

2015年に東京で開催されたフィンランドフェスト「Loud & Metal Attack」で初来日してからすでに10年。バンドメンバーも再来日公演すごく希望していたので、この新作ひっさげて再来日実現祈っておこう。

Shiraz Lane メンバー：

ハンネス・ケット(Hannes Kett）Vo.

ミキ・カルスケ(Miki Kalske）Gt.

ヤニ・レイン(Jani Lane）Gt.

ジョエル・アレックス(Joel Alex）Ba.

アナ・ヴィルックマー(Ana Vilkkumaa）Dr.

このリスニングパーティで、フィンランドの醸造所CoolHead Brewとコラボしてニューアルバムのオープニングトラック「Stone Cold Lover」にちなんで”Stone Cold Lager”と名付けられたビールを初お披露目。フィンランドに来ることがあれば今のところヘルシンキのCoolhead Taproom、The Riff Helsinki、Bar Loosister、Old Story、KalasatamaのショッピングモールRedi内のスーパーK-Market で購入可能だ。

今回のリスニングパーティの会場はバーだったので、年齢制限18歳以上（フィンランドはお酒が飲める年齢が18歳以上）だったものの、アルバムや本発売時に行われるサイン会などは年齢制限なく無料で参加できるのもがほとんどなのは嬉しい。たいていの場合品物を買う必要ない場合が多いものの、その機会にCDや本買ってサインしてもらったらいい記念に残るはず。フィンランドに来た際にタイミングよく何か無料のイベントがあればぜひ参加してみてください。

文&写真◎Hiromi Usenius