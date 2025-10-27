桃月なしこ「引退します」 ポケカ大会の成績に嘆き…デッキレシピ紹介
俳優・モデルの桃月なしこが25日、自身のXを更新。ポケモンカードの大会「シティリーグ」に参加して、使用デッキのレシピを公開した。
【画像】ガチ勢のカードじゃん…桃月なしこ使用した『ポケカ』デッキレシピ
ポケモンカードにハマっている桃月は「使用デッキ：ルナソルサフゴ」とレシピを公開。成績も明かしながら「2連勝したまでは調子良かったのにその後の試合になってないくらい事故りまくって萎えた引退します ルナソルサフゴ4戦とも揃わなかった」と結果を嘆いた。
桃月は昨年11月、ジムバトルで初優勝。タケルライコexとオーガポンex（草）を組み合わせた通称「ライコポン」を使用しており、大型大会に参加するあんどポケモンカードにハマっている。
■桃月なしこ「シティリーグ」成績
後サーフゴー〇
後メガルカリオ〇
後タケルライコ×
先オーロンゲ×
後サーフゴー×
後メガニウムオーガポン×
