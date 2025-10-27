fav meが、12thシングル「アストラ」を本日配信リリースした。

今作は、疾走感あふれるビートが特徴的な“希望と想いを届ける”エモーショナルナンバーだという。やり場のない想いや、誰にも言えなかった本音。それでも前に進む勇気をメンバーたちが真っ直ぐに歌い上げ、まるで夜空に光るアストラ（＝星々）のように聴く人の心にそっと寄り添い、未来への一歩を後押ししてくれる一曲に仕上がっているとのことだ。

また、12月24日に1stシングルCD「すきなんかじゃ…にゃい！」を発売する。表題曲のMVが公開されているので、ぜひチェックしていただきたい。

なおfav meは、12月6日に東京・Kanadevia Hall（旧TOKYO DOME CITY HALL）でのワンマンライブ＜Stage of the Future＞を控えている。

◾️12thデジタルシングル「アストラ」 配信日：2025年10月27日（月）

配信URL：https://peakspot.lnk.to/ASTRA

◾️1stシングルCD「すきなんかじゃ…にゃい！」

発売日：2025年12月24日（水）

予約URL：https://lnk.to/FM_1stSG_CD 初回限定盤［CD＋豪華ブックレット］3,000円（税込）

※豪華版ブックレット／推しジャケットA

M1.すきなんかじゃ…にゃい！

M2.ケーキを食べればいいんじゃない！？

M3.ギュッてして！

M4.ちゅーしよう fav me盤［CD only］1,800円（税込）

※推しジャケットB

M1.すきなんかじゃ…にゃい！

M2.ケーキを食べればいいんじゃない！？

M3.蒼のラブレター 通常盤［CD only］1,200円（税込）

M1.すきなんかじゃ…にゃい！

M2.ケーキを食べればいいんじゃない！？

M3.ギュッてして！ ◆各店舗限定特典

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・TOWER RECORDS（オンライン含む／一部店舗除く）：生写真 TypeA（メンバーソロ写真7種からランダム1種お渡し）

・HMV（オンライン含む／一部店舗除く）：生写真 TypeB（メンバーソロ写真7種からランダム1種お渡し）

・その他応援店舗：生写真 TypeC（メンバーソロ写真7種からランダム1種お渡し）

※対象店舗は追って告知いたします。

※衣装は全て統一・ポーズ違いとなります。

※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。

◾️＜Stage of the Future＞ 日程：2025年12月6日（土）

時間：開場 16:00 / 開演 17:00

会場：東京都 Kanadevia Hall ◆チケット先行販売

受付期間：2025年8月23日（土）21:00〜9月9日（火）23:59

販売URL：https://w.pia.jp/t/favme-t/