きょうは次第に西高東低の気圧配置になり、上空に寒気が流れ込むでしょう。この影響で、きょうは近畿北部、北陸から北の日本海側で断続的に雨が降る見込みです。北海道では内陸や山沿いで雪が降り、今夜以降は平地でも雪に変わる所がありそうです。あすにかけては北海道の平野部でも一部、雪が積もる可能性があります。太平洋側は天気が回復し、広い範囲で日差しが届くでしょう。関東も日差しが出ますが、関東南部では雲が広がる所もあり、狭い範囲でにわか雨があります。

日中の気温は東日本と西日本で、きのうより高くなります。北日本では午後は気温が急降下するので、服装や体調管理にお気をつけ下さい。

きょうの各地の予想最高気温

札幌 ：14℃ 釧路：17℃

青森 ：18℃ 盛岡：19℃

仙台 ：20℃ 新潟：20℃

長野 ：19℃ 金沢：20℃

名古屋：23℃ 東京：22℃

大阪 ：23℃ 岡山：23℃

広島 ：22℃ 松江：20℃

高知 ：25℃ 福岡：21℃

鹿児島：25℃ 那覇：27℃

今週は水曜日にかけて太平洋側で広く晴れますが、週後半は天気が下り坂です。金曜日は西日本で雨が降りだし、土曜日は東日本や北日本でまとまった雨になるでしょう。土日は発達する低気圧の影響で、北海道で荒れた天気になりそうです。