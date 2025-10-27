トランプ米大統領の来日を２７日夕に控え、東京都心は厳戒態勢に入った。

面会が予定される拉致被害者の家族からは期待の声が上がる一方、国内に住むパレスチナ自治区ガザの出身者からは、故郷の和平への継続的な関与を求める声が聞かれた。（小川朝熙、三浦ちひろ）

職務質問強化

２７日午前、東京・赤坂の米国大使館周辺には、車両の突入を防ぐ可動式の鉄柵が設置され、警察官らが植え込みに不審物がないか確認したり、立ち止まる人に声を掛けたりするなど物々しい雰囲気に包まれた。

近くの会社に勤務する神奈川県平塚市の男性（５８）は、「こんなに厳重な警備は珍しい。何も起きないといいが……」と心配そうに話した。

米大統領の来日は、２０２２年５月の日米豪印４か国の「クアッド」のため訪れたバイデン前大統領以来で、警視庁は過去最大規模の態勢で警備にあたる。同庁は、各警察署から集めた「特別機動隊」を主要駅などに配置し、各地で職務質問も強化している。

寄り添う姿勢

日米両政府は、トランプ氏の滞在中、北朝鮮による拉致被害者家族との面会を調整している。

トランプ氏は１８〜１９年に３回にわたり、北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記と会談し、拉致問題の解決を提起してきた。１７年と１９年に来日した際には、横田めぐみさん（拉致当時１３歳）の母・早紀江さん（８９）らと面会。同年には有本恵子さん（同２３歳）の父親で今年２月に９６歳で亡くなった明弘さんに、「あなたのために全力を尽くしています」とつづった手紙を送るなど、家族らに寄り添う姿勢を示してきた。

めぐみさんの弟で、拉致被害者家族会代表の横田拓也さん（５７）は、「トランプさんは家族会の苦しい思いを受け止めてきてくれた。面会できれば、これまでの協力への感謝と今後のリーダーシップに期待していると伝えたい」と話した。

「悪夢続いている」

パレスチナ自治区ガザでは、イスラエルとの停戦合意が発効した今月１０日以降も空爆が続く。「状況は全く改善していない」。ガザ出身で東京都品川区に住むハニン・シアムさん（２８）はそう嘆く。ガザの友人や親戚からは、「まだ悪夢は続いている」というメッセージが届く。水や食料が不足し、電気も満足に使えず、人々は恐怖におびえる日々を送っているという。

シアムさんは、「トランプ大統領はイスラエルに対して圧力をかけ続け、ガザの平和の確保に向けた取り組みを継続してほしい」と訴えた。