人気TikTokerあみち。お手製味噌ラーメン公開「具沢山で本格的」「美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2025/10/27】人気TikTokerのあみち。が10月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。手作りの味噌ラーメンを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】22歳TikToker「具沢山で本格的」お手製味噌ラーメン
あみち。はTikTokのほかにも公式XやInstagramなど多様なSNSを駆使し、幅広く活動するインフルエンサー。今回の投稿では「また味噌ラーメン作ったー」とつづり、チャーシュー、卵、メンマ、コーンや野菜などが入った本格的な味噌ラーメンを公開した。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「具沢山で本格的すぎ」「私も食べたい」「天才すぎ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
